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فلكية جدة تساقط شُهب الجباريات 2021 غداً

قبل الشروق وسيكون القمر هذه السنة في طور البدر

تصل زخة شهب الجباريات ذروة تساقطها هذه السنة من منتصف ليل غدٍ الأربعاء، وخلال ساعات قبل شروق شمس الخميس 21 أكتوبر، وسيكون القمر هذه السنة في طور البدر؛ ما يعني أن نوره سيغمر السماء طوال الليل بالتزامن مع ذروة شهب الجباريات.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، تعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من السنة خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنّب هالي مصدر هذه الشهب، التي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع نحو 70 - 100 كيلو متر، وتظهر لنا في صورة شهب وليس لها تأثير على كوكبنا.

وأشار أبو زاهرة؛ إلى أن شهب الجباريات تنشط سنوياً خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، وهي ليست من زخات الشهب القوية، وغير معروفة بإنتاجها لعواصف شهابية، مفيداً بأن شهب الجباريات تُعرف بأنها سريعة للغاية، حيث تندفع إلى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلو متراً في الثانية.

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فلكية جدة تساقط شُهب الجباريات 2021 غداً
سبق

تصل زخة شهب الجباريات ذروة تساقطها هذه السنة من منتصف ليل غدٍ الأربعاء، وخلال ساعات قبل شروق شمس الخميس 21 أكتوبر، وسيكون القمر هذه السنة في طور البدر؛ ما يعني أن نوره سيغمر السماء طوال الليل بالتزامن مع ذروة شهب الجباريات.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، تعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من السنة خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنّب هالي مصدر هذه الشهب، التي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع نحو 70 - 100 كيلو متر، وتظهر لنا في صورة شهب وليس لها تأثير على كوكبنا.

وأشار أبو زاهرة؛ إلى أن شهب الجباريات تنشط سنوياً خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، وهي ليست من زخات الشهب القوية، وغير معروفة بإنتاجها لعواصف شهابية، مفيداً بأن شهب الجباريات تُعرف بأنها سريعة للغاية، حيث تندفع إلى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلو متراً في الثانية.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
12:48 PM

فلكية جدة تساقط شُهب الجباريات 2021 غداً

قبل الشروق وسيكون القمر هذه السنة في طور البدر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تصل زخة شهب الجباريات ذروة تساقطها هذه السنة من منتصف ليل غدٍ الأربعاء، وخلال ساعات قبل شروق شمس الخميس 21 أكتوبر، وسيكون القمر هذه السنة في طور البدر؛ ما يعني أن نوره سيغمر السماء طوال الليل بالتزامن مع ذروة شهب الجباريات.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، تعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من السنة خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنّب هالي مصدر هذه الشهب، التي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع نحو 70 - 100 كيلو متر، وتظهر لنا في صورة شهب وليس لها تأثير على كوكبنا.

وأشار أبو زاهرة؛ إلى أن شهب الجباريات تنشط سنوياً خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، وهي ليست من زخات الشهب القوية، وغير معروفة بإنتاجها لعواصف شهابية، مفيداً بأن شهب الجباريات تُعرف بأنها سريعة للغاية، حيث تندفع إلى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلو متراً في الثانية.

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