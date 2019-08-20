جامعة الطائف تعلن ملامح البرنامج الثقافي لسوق عكاظ الـ13

يتضمن 11 ندوة ثقافية وفكرية وأدبية.. و3 أمسيات شعرية

تطلق جامعة الطائف، غدًا الأربعاء، فعاليات البرنامج الثقافي لسوق عكاظ، في دورته الـ13، الحافل بالعديد من الندوات الثقافية والفكرية والأدبية والاجتماعية، والأمسيات الشعرية.

ويأتي تنظيم جامعة الطائف للبرنامج الثقافي لسوق عكاظ، تفعيلًا لشراكتها الاستراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وإشرافها على البرنامج.

وأوضح مدير مشروع سوق عكاظ بجامعة الطائف الدكتور سعود القرني، أن البرنامج الثقافي يُعَد من الركائز الرئيسية لسوق عكاظ في كل عام؛ مؤكدًا حرص الجامعة، على العمل على تطويره وتجديد موضوعاته وضيوفه مع كل إطلالة سنوية للسوق.

وقال "القرني": البرنامج الثقافي لهذا العام يتألف من 11 ندوة ثقافية، وثلاث أمسيات شعرية، تنوعت المشاركات فيها، ويصل عدد المشاركين فيها إلى 72 مشاركًا ومشاركة من 14 دولة عربية وآسيوية.

وأضاف: البرنامج الثقافي سيقام على مدى أسبوع كامل، بواقع جلستين في كل ليلة؛ ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس إلى يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019 في ساحة اللغة والثقافة.

وأشار إلى بناء البرنامج من خلال تناول موضوعات متنوعة تغطي الجوانب الثقافية المختلفة والقائمة على تحقيق الأهداف الأساسية التي تسعى إليها وزارة الثقافة في استراتيجيتها الثقافية المعلنة حديثًا، وتعزيز الهوية العربية التي تميز سوق عكاظ عن غيره من الفعاليات الثقافية.

وأكد حرص الجامعة على أن يسهم البرنامج الثقافي للسوق في ترسيخ الهوية السعودية المحلية من خلال إبرازها، وتسليط الضوء على مخرجاتها من فنون إبداعية في مختلف المجالات الثقافية، وخدمة اللغة العربية تماشيًا مع جهود المملكة العربية السعودية في هذا المجال.

ولفت "القرني" إلى عناية البرنامج الثقافي لسوق عكاظ، بتسليط الضوء على الفنون المختلفة، وإبراز ما وصلت إليه المملكة في جانب التطوع، وريادة الأعمال، من خلال عرض التجارب الرائدة في هذين المجالين.

يُذكر أن ندوات سوق عكاظ، تتضمن موضوعات ثقافية وفكرية وأدبية واجتماعية متنوعة؛ حيث ستتناول: فيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري، والرواية العربية الجديدة "التحول والمضمون"، والنص الرقمي وسؤال المرحلة، والقصيدة العربية المغناة، وطاهر زمخشري الشاعر والإنسان، والدراما السعودية شهادات وتجارب، وريادة الأعمال واقع وتحديات، والقيم الإعلامية في عصر الإعلام الجديد، واقتصاديات الفنون، واللغة العربية في آسيا الوسطى، والعمل التطوعي عطاء وانتماء.