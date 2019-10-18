كان يريد العبور .. مصرع مقيم دهسًا بطريق جبل النور بمكة

الجهات الأمنية باشرت الحادث فيما تم نقل الجثمان لثلاجة الموتى

لقي مقيم عربي مصرعه دهسًا، مساء اليوم، على طريق جبل النور بمكة المكرمة.

وكان المقيم من جنسية عربية يريد عبور الطريق العام، المؤدي لشارع الأربعين بجبل النور بمكة المكرمة، قبل أن تصطدم به سيارة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث بعد تلقيها البلاغ، فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.