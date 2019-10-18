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كان يريد العبور .. مصرع مقيم دهسًا بطريق جبل النور بمكة

الجهات الأمنية باشرت الحادث فيما تم نقل الجثمان لثلاجة الموتى

لقي مقيم عربي مصرعه دهسًا، مساء اليوم، على طريق جبل النور بمكة المكرمة.

وكان المقيم من جنسية عربية يريد عبور الطريق العام، المؤدي لشارع الأربعين بجبل النور بمكة المكرمة، قبل أن تصطدم به سيارة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث بعد تلقيها البلاغ، فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.

الهلال الأحمر مكة المكرمة طريق جبل النور دهس مقيم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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كان يريد العبور .. مصرع مقيم دهسًا بطريق جبل النور بمكة
سبق

لقي مقيم عربي مصرعه دهسًا، مساء اليوم، على طريق جبل النور بمكة المكرمة.

وكان المقيم من جنسية عربية يريد عبور الطريق العام، المؤدي لشارع الأربعين بجبل النور بمكة المكرمة، قبل أن تصطدم به سيارة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث بعد تلقيها البلاغ، فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
11:44 PM

كان يريد العبور .. مصرع مقيم دهسًا بطريق جبل النور بمكة

الجهات الأمنية باشرت الحادث فيما تم نقل الجثمان لثلاجة الموتى

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
202

لقي مقيم عربي مصرعه دهسًا، مساء اليوم، على طريق جبل النور بمكة المكرمة.

وكان المقيم من جنسية عربية يريد عبور الطريق العام، المؤدي لشارع الأربعين بجبل النور بمكة المكرمة، قبل أن تصطدم به سيارة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث بعد تلقيها البلاغ، فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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