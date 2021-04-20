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المدينة المنورة.. أكثر من 81 ألف جولة تفتيشية تنتهي بـ3031 مخالفة

نفذتها فِرَق الأمانة الميدانية خلال 75 يومًا وأغلقت 993 منشأة تجارية

كثفت الفِرَق الرقابية الميدانية بأمانة منطقة المدينة المنورة، جولاتها التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية وأسواق النفع بمختلف أنواعها؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق البروتوكولات الصحية.

وأسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها الأمانة على مدى 75 يومًا خلال الفترة ما بين 3 فبراير حتى 19 أبريل 2021، والبالغ عددها (81) ألفًا و(503) جولات، عن تسجيل (3031) مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا؛ فضلًا عن إغلاق (993) منشأة تجارية مخالفة للبروتوكولات الصحية.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة أحمد المالكي، إلى أن انخفاض معدل المخالفات مقارنة بحجم الجولات التفتيشية، يُعد دليلًا على وعي غالبية المنشآت وامتثالها للإجراءات الاحترازية، موجهًا الشكر إلى أصحاب المنشآت والسكان، على التزامهم بالإجراءات الاحترازية مع دعوتهم إلى المزيد من الحرص على اتباع الإرشادات الصحية من أجل صحة وسلامة المجتمع.

وأوضح أن كل البلديات التابعة لها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية على مدار الساعة، والتي تشمل جميع محافظات ومراكز ومدن المنطقة؛ مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة.

كما واصلت الأمانة تنفيذ حملاتها التوعوية التي تهدف إلى التذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق البروتوكولات الصحية، والحرص على التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمطاعم، وارتداء الكمامة في كل مكان.

وتتضمن الحملات العديدَ من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تُبين فوائد هذه التعليمات والإرشادات، التي يتم نشرها عبر الشاشات بمقراتها والطرق والساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وشملت الحملات التوعوية إطلاق حملة دشنها أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، لتعزيز امتثال المنشآت والمحلات التجارية بالتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، بجانب إشراك المجتمع في عملية التوعية بأهمية الالتزام واتباع البروتوكولات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة وذات العلاقة، وتفعيل الرقابة الذاتية لدى الفرد والمجتمع.

ودعت الأمانة جميع السكان، سواء كانوا ملاكًا أو مستثمرين أو عاملين في المنشآت والأسواق أو متسوقين، إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق البروتوكولات والتدابير المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة؛ حفاظًا على النجاحات المتحققة ومن أجل سلامتهم وصحتهم وصحة المجتمع، كما طالبت الجميع بالمبادرة بالإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات بالتواصل على خدمة (940) التي تعمل على مدار الساعة.

أمانة منطقة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. أكثر من 81 ألف جولة تفتيشية تنتهي بـ3031 مخالفة
سبق

كثفت الفِرَق الرقابية الميدانية بأمانة منطقة المدينة المنورة، جولاتها التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية وأسواق النفع بمختلف أنواعها؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق البروتوكولات الصحية.

وأسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها الأمانة على مدى 75 يومًا خلال الفترة ما بين 3 فبراير حتى 19 أبريل 2021، والبالغ عددها (81) ألفًا و(503) جولات، عن تسجيل (3031) مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا؛ فضلًا عن إغلاق (993) منشأة تجارية مخالفة للبروتوكولات الصحية.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة أحمد المالكي، إلى أن انخفاض معدل المخالفات مقارنة بحجم الجولات التفتيشية، يُعد دليلًا على وعي غالبية المنشآت وامتثالها للإجراءات الاحترازية، موجهًا الشكر إلى أصحاب المنشآت والسكان، على التزامهم بالإجراءات الاحترازية مع دعوتهم إلى المزيد من الحرص على اتباع الإرشادات الصحية من أجل صحة وسلامة المجتمع.

وأوضح أن كل البلديات التابعة لها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية على مدار الساعة، والتي تشمل جميع محافظات ومراكز ومدن المنطقة؛ مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة.

كما واصلت الأمانة تنفيذ حملاتها التوعوية التي تهدف إلى التذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق البروتوكولات الصحية، والحرص على التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمطاعم، وارتداء الكمامة في كل مكان.

وتتضمن الحملات العديدَ من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تُبين فوائد هذه التعليمات والإرشادات، التي يتم نشرها عبر الشاشات بمقراتها والطرق والساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وشملت الحملات التوعوية إطلاق حملة دشنها أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، لتعزيز امتثال المنشآت والمحلات التجارية بالتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، بجانب إشراك المجتمع في عملية التوعية بأهمية الالتزام واتباع البروتوكولات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة وذات العلاقة، وتفعيل الرقابة الذاتية لدى الفرد والمجتمع.

ودعت الأمانة جميع السكان، سواء كانوا ملاكًا أو مستثمرين أو عاملين في المنشآت والأسواق أو متسوقين، إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق البروتوكولات والتدابير المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة؛ حفاظًا على النجاحات المتحققة ومن أجل سلامتهم وصحتهم وصحة المجتمع، كما طالبت الجميع بالمبادرة بالإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات بالتواصل على خدمة (940) التي تعمل على مدار الساعة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
06:16 PM

المدينة المنورة.. أكثر من 81 ألف جولة تفتيشية تنتهي بـ3031 مخالفة

نفذتها فِرَق الأمانة الميدانية خلال 75 يومًا وأغلقت 993 منشأة تجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كثفت الفِرَق الرقابية الميدانية بأمانة منطقة المدينة المنورة، جولاتها التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية وأسواق النفع بمختلف أنواعها؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق البروتوكولات الصحية.

وأسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها الأمانة على مدى 75 يومًا خلال الفترة ما بين 3 فبراير حتى 19 أبريل 2021، والبالغ عددها (81) ألفًا و(503) جولات، عن تسجيل (3031) مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا؛ فضلًا عن إغلاق (993) منشأة تجارية مخالفة للبروتوكولات الصحية.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة أحمد المالكي، إلى أن انخفاض معدل المخالفات مقارنة بحجم الجولات التفتيشية، يُعد دليلًا على وعي غالبية المنشآت وامتثالها للإجراءات الاحترازية، موجهًا الشكر إلى أصحاب المنشآت والسكان، على التزامهم بالإجراءات الاحترازية مع دعوتهم إلى المزيد من الحرص على اتباع الإرشادات الصحية من أجل صحة وسلامة المجتمع.

وأوضح أن كل البلديات التابعة لها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية على مدار الساعة، والتي تشمل جميع محافظات ومراكز ومدن المنطقة؛ مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة.

كما واصلت الأمانة تنفيذ حملاتها التوعوية التي تهدف إلى التذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق البروتوكولات الصحية، والحرص على التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمطاعم، وارتداء الكمامة في كل مكان.

وتتضمن الحملات العديدَ من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تُبين فوائد هذه التعليمات والإرشادات، التي يتم نشرها عبر الشاشات بمقراتها والطرق والساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وشملت الحملات التوعوية إطلاق حملة دشنها أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، لتعزيز امتثال المنشآت والمحلات التجارية بالتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، بجانب إشراك المجتمع في عملية التوعية بأهمية الالتزام واتباع البروتوكولات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة وذات العلاقة، وتفعيل الرقابة الذاتية لدى الفرد والمجتمع.

ودعت الأمانة جميع السكان، سواء كانوا ملاكًا أو مستثمرين أو عاملين في المنشآت والأسواق أو متسوقين، إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق البروتوكولات والتدابير المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة؛ حفاظًا على النجاحات المتحققة ومن أجل سلامتهم وصحتهم وصحة المجتمع، كما طالبت الجميع بالمبادرة بالإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات بالتواصل على خدمة (940) التي تعمل على مدار الساعة.

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