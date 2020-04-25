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"التعاون الإسلامي": نرحِّب بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن تمديد وقف إطلاق النار

أكدت أنها المبادرة الإنسانية الجديدة

رحَّبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن التمديد في وقف إطلاق النار لمدة شهر، بدءًا من يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2020؛ وذلك بناء على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

وثمَّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، هذه المبادرة الإنسانية الجديدة من قِبل قيادة القوات المشتركة للتحالف تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، معبرًا عن الأمل بأن تسهم في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الجهود السياسية المبذولة من أجل التوصل إلى الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون، وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ولمواجهة تحديات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).

وجدَّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وقوف المنظمة إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف العصيبة، ودعمها جهود السلام في اليمن.

منظمة التعاون الإسلامي تحالف دعم الشرعية في اليمن إطلاق النار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي": نرحِّب بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن تمديد وقف إطلاق النار
سبق

رحَّبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن التمديد في وقف إطلاق النار لمدة شهر، بدءًا من يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2020؛ وذلك بناء على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

وثمَّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، هذه المبادرة الإنسانية الجديدة من قِبل قيادة القوات المشتركة للتحالف تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، معبرًا عن الأمل بأن تسهم في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الجهود السياسية المبذولة من أجل التوصل إلى الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون، وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ولمواجهة تحديات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).

وجدَّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وقوف المنظمة إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف العصيبة، ودعمها جهود السلام في اليمن.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
10:32 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
10:48 PM

"التعاون الإسلامي": نرحِّب بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن تمديد وقف إطلاق النار

أكدت أنها المبادرة الإنسانية الجديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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رحَّبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن التمديد في وقف إطلاق النار لمدة شهر، بدءًا من يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2020؛ وذلك بناء على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

وثمَّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، هذه المبادرة الإنسانية الجديدة من قِبل قيادة القوات المشتركة للتحالف تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، معبرًا عن الأمل بأن تسهم في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الجهود السياسية المبذولة من أجل التوصل إلى الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون، وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ولمواجهة تحديات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).

وجدَّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وقوف المنظمة إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف العصيبة، ودعمها جهود السلام في اليمن.

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