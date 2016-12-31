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عدو البشرية.. كورونا يصيب أكثر من 82 مليون شخص في العالم

"رويترز": الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم أكثر من 82.19 مليون شخص؛ في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و796 ألفًا و307 حالات وفاة وفق إحصاء لـ"رويترز".

وأظهر إحصاء "رويترز" أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

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عدو البشرية.. كورونا يصيب أكثر من 82 مليون شخص في العالم
سبق

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم أكثر من 82.19 مليون شخص؛ في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و796 ألفًا و307 حالات وفاة وفق إحصاء لـ"رويترز".

وأظهر إحصاء "رويترز" أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
09:39 AM

عدو البشرية.. كورونا يصيب أكثر من 82 مليون شخص في العالم

"رويترز": الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم أكثر من 82.19 مليون شخص؛ في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و796 ألفًا و307 حالات وفاة وفق إحصاء لـ"رويترز".

وأظهر إحصاء "رويترز" أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

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