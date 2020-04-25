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في ظل العزل.. "روبوتات" تشتري وتوصّل الاحتياجات لسكان مدينة بريطانية

شبيه بصندوق بلاستيكي أبيض يسير على 6 عجلات سوداء

يتمتع فريق روبوتات تتحرك على عجلات لتوصيل مستلزمات التسوق في مدينة ميلتون كينز البريطانية، بشعبية متزايدة بين السكان الذين يلزمون بيوتهم؛ امتثالا لقيود العزل في مكافحة فيروس "كورونا".

ولا يتجاوز علوّ الروبوت الواحد ارتفاع ركبة شخص بالغ، ويبدو مثل صندوق بلاستيكي أبيض يسير على ست عجلات سوداء. ومن الشائع رؤية هذه الروبوتات في المدينة، حيث تقوم بتوصيل مستلزمات البقالة منذ أكثر من عامين.

لكن منذ أن طبقت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة في 23 مارس الماضي، انتعشت أعمال الروبوتات، وأصبحت مشغولة أكثر من أي وقت مضى، حيث تقوم بالتوصيل مجاناً للعاملين في هيئة الصحة الوطنية وتواجه زيادة في الطلب من السكان.

وقال هنري هاريس-بيرلاند، من شركة "ستارشيب" التي تصنع هذه الروبوتات: "نقدم الآن خدمة التوصيل المجاني للعاملين في هيئة الصحة الوطنية داخل المدينة. نريد أن نسهل الأمور قليلاً على هؤلاء الناس في هذا الوقت العصيب".

وأضاف: "الكثير منهم يعملون ثمانين ساعة أسبوعياً، ولا يملكون وقتا كافيا للذهاب إلى متجر البقالة المحلي، لذلك نستخدم الروبوت للتسوق من أجلهم. يشرفنا أن نكون جزءا من الحل".

والروبوتات مزودة بما يشبه الهوائي وفي آخره راية حمراء صغيرة لتسهيل رصدها أثناء التحرك. وحجمها كبير بما يكفي لحمل عدة حقائب تسوق وكذلك عبوة زجاجات.

وضاعفت "ستارشيب" أسطولها من روبوتات التوصيل في ميلتون كينز إلى 70 في الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال هاريس-بيرلاند إنها نفذت 100 ألف عملية توصيل في المدينة.

فيروس كورونا الجديد

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في ظل العزل.. "روبوتات" تشتري وتوصّل الاحتياجات لسكان مدينة بريطانية
سبق

يتمتع فريق روبوتات تتحرك على عجلات لتوصيل مستلزمات التسوق في مدينة ميلتون كينز البريطانية، بشعبية متزايدة بين السكان الذين يلزمون بيوتهم؛ امتثالا لقيود العزل في مكافحة فيروس "كورونا".

ولا يتجاوز علوّ الروبوت الواحد ارتفاع ركبة شخص بالغ، ويبدو مثل صندوق بلاستيكي أبيض يسير على ست عجلات سوداء. ومن الشائع رؤية هذه الروبوتات في المدينة، حيث تقوم بتوصيل مستلزمات البقالة منذ أكثر من عامين.

لكن منذ أن طبقت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة في 23 مارس الماضي، انتعشت أعمال الروبوتات، وأصبحت مشغولة أكثر من أي وقت مضى، حيث تقوم بالتوصيل مجاناً للعاملين في هيئة الصحة الوطنية وتواجه زيادة في الطلب من السكان.

وقال هنري هاريس-بيرلاند، من شركة "ستارشيب" التي تصنع هذه الروبوتات: "نقدم الآن خدمة التوصيل المجاني للعاملين في هيئة الصحة الوطنية داخل المدينة. نريد أن نسهل الأمور قليلاً على هؤلاء الناس في هذا الوقت العصيب".

وأضاف: "الكثير منهم يعملون ثمانين ساعة أسبوعياً، ولا يملكون وقتا كافيا للذهاب إلى متجر البقالة المحلي، لذلك نستخدم الروبوت للتسوق من أجلهم. يشرفنا أن نكون جزءا من الحل".

والروبوتات مزودة بما يشبه الهوائي وفي آخره راية حمراء صغيرة لتسهيل رصدها أثناء التحرك. وحجمها كبير بما يكفي لحمل عدة حقائب تسوق وكذلك عبوة زجاجات.

وضاعفت "ستارشيب" أسطولها من روبوتات التوصيل في ميلتون كينز إلى 70 في الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال هاريس-بيرلاند إنها نفذت 100 ألف عملية توصيل في المدينة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:37 PM

في ظل العزل.. "روبوتات" تشتري وتوصّل الاحتياجات لسكان مدينة بريطانية

شبيه بصندوق بلاستيكي أبيض يسير على 6 عجلات سوداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتمتع فريق روبوتات تتحرك على عجلات لتوصيل مستلزمات التسوق في مدينة ميلتون كينز البريطانية، بشعبية متزايدة بين السكان الذين يلزمون بيوتهم؛ امتثالا لقيود العزل في مكافحة فيروس "كورونا".

ولا يتجاوز علوّ الروبوت الواحد ارتفاع ركبة شخص بالغ، ويبدو مثل صندوق بلاستيكي أبيض يسير على ست عجلات سوداء. ومن الشائع رؤية هذه الروبوتات في المدينة، حيث تقوم بتوصيل مستلزمات البقالة منذ أكثر من عامين.

لكن منذ أن طبقت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة في 23 مارس الماضي، انتعشت أعمال الروبوتات، وأصبحت مشغولة أكثر من أي وقت مضى، حيث تقوم بالتوصيل مجاناً للعاملين في هيئة الصحة الوطنية وتواجه زيادة في الطلب من السكان.

وقال هنري هاريس-بيرلاند، من شركة "ستارشيب" التي تصنع هذه الروبوتات: "نقدم الآن خدمة التوصيل المجاني للعاملين في هيئة الصحة الوطنية داخل المدينة. نريد أن نسهل الأمور قليلاً على هؤلاء الناس في هذا الوقت العصيب".

وأضاف: "الكثير منهم يعملون ثمانين ساعة أسبوعياً، ولا يملكون وقتا كافيا للذهاب إلى متجر البقالة المحلي، لذلك نستخدم الروبوت للتسوق من أجلهم. يشرفنا أن نكون جزءا من الحل".

والروبوتات مزودة بما يشبه الهوائي وفي آخره راية حمراء صغيرة لتسهيل رصدها أثناء التحرك. وحجمها كبير بما يكفي لحمل عدة حقائب تسوق وكذلك عبوة زجاجات.

وضاعفت "ستارشيب" أسطولها من روبوتات التوصيل في ميلتون كينز إلى 70 في الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال هاريس-بيرلاند إنها نفذت 100 ألف عملية توصيل في المدينة.

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