شاهد.. "عون" يتفقد موقع انفجار مرفأ بيروت بمرافقة قائد الجيش

قصر بعبدا نكّس العلم على مدخله حدادًا على ضحايا الانفجار

تَفَقّد رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، موقع الانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا وآلاف الجرحى.

ورافق الرئيس عون قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، وعددًا من ضباط الجيش.

وكان القصر الجمهوري في بعبدا، قد نكّس العلم اللبناني على مدخل القصر حدادًا على ضحايا الانفجار.

وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن "75 سيارة إسعاف تَدَخّلت لإجلاء المصابين أمس، والكارثة غير مسبوقة وكبيرة جدًّا، وهناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن".

وقال: "تم مسح منطقة مار مخايل والجميزة بالكامل، أما المسح الثاني الذي يتم في هذه الأثناء فهو لمنطقة المرفأ"؛ مؤكدًا أن "القاعدة البحرية للجيش نسقت معنا عندما سحبنا 11 إصابة من اليونيفيل كانوا على متن سفينة عبر طرادات بحرية.

وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت، عم صداه أنحاء المدينة؛ حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ.