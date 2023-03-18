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الإجراءات السعودية وكورونا.. طابَع إنساني وأبوي والهدف "وطن إلى بر الأمان"

حزمة من القرارات الواعية والسريعة صاحَبَها انبهار شعبي واسع

ظرف تاريخي واستثنائي، يعيشه العالم في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، صاحَبَه انبهار شعبي واسع من الإجراءات السعودية الصارمة لمكافحة هذا الفيروس، وقد ترجمت القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، حرص القيادة -رعاها الله- على حياة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- لمواجهة فيروس كورونا الجديد، ستقود السعودية -بمشيئة الله- إلى بر الأمان من وباء كورونا الذي اجتاح دولًا عدة في العالم، وفتك بالمئات.

فمنذ بداية إعلان تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، في عدد من الدول، قامت المملكة، بتشكيل لجنة من عدة جهات، هي المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس؛ حيث اتخذت قرارات عدة لمواجهة الفيروس، والتي من شأنها أن تَحُدّ من انتشاره -بمشيئة الله- ومن مهامها متابعة الوضع على مدار الساعة، وإصدار القرارات التي تُعتبر في المقام الأول احترازية ووقائية.

والمُتابع للمشهد، يجد الطابع الوقائي والإنساني والأبوي في كل القرارات التي اتخذتها المملكة في مواجهة كورونا ومنع انتشاره، بدءًا بتعليق العمرة والزيارة مؤقتًا، وإغلاق الحرمين الشريفين في أوقات محددة، وتعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين، وإجلاء المواطنين من الدول الموبوءة وعزلهم صحيًّا، وتوفير الرعاية الطبية لهم داخل أراضي المملكة، وحجرهم لحين التأكد من نتائجهم المخبرية للمرض، في إطار سلامتهم وسلامة ذويهم.

كل تلك القرارات، وما تَبِعها من قرارات أخرى اتخذتها جهات عدّةٌ للتصدي لفيروس كورونا؛ كان آخرها تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد والجوامع؛ جاءت كإجراءات احترازية، تتطلب من المواطنين والمقيمين التقيّد بها؛ حفاظًا على سلامتهم من هذا الوباء.. كيف لا وهي لا تخالف تعاليم الدين الإسلامي؛ بل أوصى بها الإسلام في مثل هذه الظروف من أجل دفع البلاء عن هذه الأرض الذي يقصدها ملايين المسلمين.

الإجراءات السعودية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإجراءات السعودية وكورونا.. طابَع إنساني وأبوي والهدف "وطن إلى بر الأمان"
سبق

ظرف تاريخي واستثنائي، يعيشه العالم في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، صاحَبَه انبهار شعبي واسع من الإجراءات السعودية الصارمة لمكافحة هذا الفيروس، وقد ترجمت القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، حرص القيادة -رعاها الله- على حياة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- لمواجهة فيروس كورونا الجديد، ستقود السعودية -بمشيئة الله- إلى بر الأمان من وباء كورونا الذي اجتاح دولًا عدة في العالم، وفتك بالمئات.

فمنذ بداية إعلان تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، في عدد من الدول، قامت المملكة، بتشكيل لجنة من عدة جهات، هي المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس؛ حيث اتخذت قرارات عدة لمواجهة الفيروس، والتي من شأنها أن تَحُدّ من انتشاره -بمشيئة الله- ومن مهامها متابعة الوضع على مدار الساعة، وإصدار القرارات التي تُعتبر في المقام الأول احترازية ووقائية.

والمُتابع للمشهد، يجد الطابع الوقائي والإنساني والأبوي في كل القرارات التي اتخذتها المملكة في مواجهة كورونا ومنع انتشاره، بدءًا بتعليق العمرة والزيارة مؤقتًا، وإغلاق الحرمين الشريفين في أوقات محددة، وتعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين، وإجلاء المواطنين من الدول الموبوءة وعزلهم صحيًّا، وتوفير الرعاية الطبية لهم داخل أراضي المملكة، وحجرهم لحين التأكد من نتائجهم المخبرية للمرض، في إطار سلامتهم وسلامة ذويهم.

كل تلك القرارات، وما تَبِعها من قرارات أخرى اتخذتها جهات عدّةٌ للتصدي لفيروس كورونا؛ كان آخرها تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد والجوامع؛ جاءت كإجراءات احترازية، تتطلب من المواطنين والمقيمين التقيّد بها؛ حفاظًا على سلامتهم من هذا الوباء.. كيف لا وهي لا تخالف تعاليم الدين الإسلامي؛ بل أوصى بها الإسلام في مثل هذه الظروف من أجل دفع البلاء عن هذه الأرض الذي يقصدها ملايين المسلمين.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:09 AM

الإجراءات السعودية وكورونا.. طابَع إنساني وأبوي والهدف "وطن إلى بر الأمان"

حزمة من القرارات الواعية والسريعة صاحَبَها انبهار شعبي واسع

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
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ظرف تاريخي واستثنائي، يعيشه العالم في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، صاحَبَه انبهار شعبي واسع من الإجراءات السعودية الصارمة لمكافحة هذا الفيروس، وقد ترجمت القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، حرص القيادة -رعاها الله- على حياة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- لمواجهة فيروس كورونا الجديد، ستقود السعودية -بمشيئة الله- إلى بر الأمان من وباء كورونا الذي اجتاح دولًا عدة في العالم، وفتك بالمئات.

فمنذ بداية إعلان تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، في عدد من الدول، قامت المملكة، بتشكيل لجنة من عدة جهات، هي المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس؛ حيث اتخذت قرارات عدة لمواجهة الفيروس، والتي من شأنها أن تَحُدّ من انتشاره -بمشيئة الله- ومن مهامها متابعة الوضع على مدار الساعة، وإصدار القرارات التي تُعتبر في المقام الأول احترازية ووقائية.

والمُتابع للمشهد، يجد الطابع الوقائي والإنساني والأبوي في كل القرارات التي اتخذتها المملكة في مواجهة كورونا ومنع انتشاره، بدءًا بتعليق العمرة والزيارة مؤقتًا، وإغلاق الحرمين الشريفين في أوقات محددة، وتعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين، وإجلاء المواطنين من الدول الموبوءة وعزلهم صحيًّا، وتوفير الرعاية الطبية لهم داخل أراضي المملكة، وحجرهم لحين التأكد من نتائجهم المخبرية للمرض، في إطار سلامتهم وسلامة ذويهم.

كل تلك القرارات، وما تَبِعها من قرارات أخرى اتخذتها جهات عدّةٌ للتصدي لفيروس كورونا؛ كان آخرها تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد والجوامع؛ جاءت كإجراءات احترازية، تتطلب من المواطنين والمقيمين التقيّد بها؛ حفاظًا على سلامتهم من هذا الوباء.. كيف لا وهي لا تخالف تعاليم الدين الإسلامي؛ بل أوصى بها الإسلام في مثل هذه الظروف من أجل دفع البلاء عن هذه الأرض الذي يقصدها ملايين المسلمين.

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