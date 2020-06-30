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منحة دراسية من جامعة المستقبل للطلبة المستجدين في عدة تخصصات

للتخفيف عنهم في ظل جائحة كورونا

في مبادرة منهم للتخفيف عن الطلبة المستجدين في ظل جائحة كورونا؛ واستمرار المنحة المقدمة من مؤسسي جامعة المستقبل بالقصيم للطلبة المستجدين في العام الدراسي 1442هـ، بنسبة تصل إلى 50% من الرسوم الدراسية في عدة تخصصات، حيث خُصصت المنحة للطلبة المستجدين الذين سيقومون بالتسجيل قبل نهاية الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442 وتستمر طيلة الفترة النظامية للتخرج، علمًا بأن هذه المنحة لا تشمل طلبة كلية طب الأسنان.

من جهته، قدم مدير عام جامعة المستقبل يوسف بن صالح الشتيوي، شكره وتقديره لمؤسسي الجامعة على هذه المبادرة التي تأتي كمساهمة من الشركة في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية دور المؤسسات التعليمية الأهلية المجتمعي في مراعاة مثل هذه الظروف، ومساندة أبنائها، وحكومتنا الرشيدة- وفقها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لم تألُ جهدًا في دعم قطاع التعليم الأهلي؛ حيث ذللت الصعاب، ودعمت، وحفزت، وساندت.

وأعلنت جامعة المستقبل عن بدء إجراءات القبول والتسجيل للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها الراغبين في الالتحاق بإحدى كلياتها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل 1442هـ، في عدة تخصصات هي: الهندسة الصناعية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة الشبكات، وهندسة البرمجيات، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال "المحاسبة، والإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية"، بالإضافة إلى الحقوق، واللغة الإنجليزية، وطب وجراحة الفم والأسنان، حيث يتم تقديم طلب التسجيل عبر موقع الجامعة الإلكتروني أو من خلال مكتب وحدة القبول والتسجيل ومقرها مبنى إدارة الجامعة.

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منحة دراسية من جامعة المستقبل للطلبة المستجدين في عدة تخصصات
سبق

في مبادرة منهم للتخفيف عن الطلبة المستجدين في ظل جائحة كورونا؛ واستمرار المنحة المقدمة من مؤسسي جامعة المستقبل بالقصيم للطلبة المستجدين في العام الدراسي 1442هـ، بنسبة تصل إلى 50% من الرسوم الدراسية في عدة تخصصات، حيث خُصصت المنحة للطلبة المستجدين الذين سيقومون بالتسجيل قبل نهاية الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442 وتستمر طيلة الفترة النظامية للتخرج، علمًا بأن هذه المنحة لا تشمل طلبة كلية طب الأسنان.

من جهته، قدم مدير عام جامعة المستقبل يوسف بن صالح الشتيوي، شكره وتقديره لمؤسسي الجامعة على هذه المبادرة التي تأتي كمساهمة من الشركة في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية دور المؤسسات التعليمية الأهلية المجتمعي في مراعاة مثل هذه الظروف، ومساندة أبنائها، وحكومتنا الرشيدة- وفقها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لم تألُ جهدًا في دعم قطاع التعليم الأهلي؛ حيث ذللت الصعاب، ودعمت، وحفزت، وساندت.

وأعلنت جامعة المستقبل عن بدء إجراءات القبول والتسجيل للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها الراغبين في الالتحاق بإحدى كلياتها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل 1442هـ، في عدة تخصصات هي: الهندسة الصناعية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة الشبكات، وهندسة البرمجيات، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال "المحاسبة، والإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية"، بالإضافة إلى الحقوق، واللغة الإنجليزية، وطب وجراحة الفم والأسنان، حيث يتم تقديم طلب التسجيل عبر موقع الجامعة الإلكتروني أو من خلال مكتب وحدة القبول والتسجيل ومقرها مبنى إدارة الجامعة.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
05:21 PM

منحة دراسية من جامعة المستقبل للطلبة المستجدين في عدة تخصصات

للتخفيف عنهم في ظل جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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في مبادرة منهم للتخفيف عن الطلبة المستجدين في ظل جائحة كورونا؛ واستمرار المنحة المقدمة من مؤسسي جامعة المستقبل بالقصيم للطلبة المستجدين في العام الدراسي 1442هـ، بنسبة تصل إلى 50% من الرسوم الدراسية في عدة تخصصات، حيث خُصصت المنحة للطلبة المستجدين الذين سيقومون بالتسجيل قبل نهاية الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442 وتستمر طيلة الفترة النظامية للتخرج، علمًا بأن هذه المنحة لا تشمل طلبة كلية طب الأسنان.

من جهته، قدم مدير عام جامعة المستقبل يوسف بن صالح الشتيوي، شكره وتقديره لمؤسسي الجامعة على هذه المبادرة التي تأتي كمساهمة من الشركة في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية دور المؤسسات التعليمية الأهلية المجتمعي في مراعاة مثل هذه الظروف، ومساندة أبنائها، وحكومتنا الرشيدة- وفقها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لم تألُ جهدًا في دعم قطاع التعليم الأهلي؛ حيث ذللت الصعاب، ودعمت، وحفزت، وساندت.

وأعلنت جامعة المستقبل عن بدء إجراءات القبول والتسجيل للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها الراغبين في الالتحاق بإحدى كلياتها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل 1442هـ، في عدة تخصصات هي: الهندسة الصناعية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة الشبكات، وهندسة البرمجيات، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال "المحاسبة، والإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية"، بالإضافة إلى الحقوق، واللغة الإنجليزية، وطب وجراحة الفم والأسنان، حيث يتم تقديم طلب التسجيل عبر موقع الجامعة الإلكتروني أو من خلال مكتب وحدة القبول والتسجيل ومقرها مبنى إدارة الجامعة.

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