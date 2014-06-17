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بعد معايشة "الزجاجية".. محافظ ينبع يحث على إعداد تطبيق لمواقع الغوص

زار فعاليات المهرجان يرافقه قيادات ومستثمرون وانتقلوا لقصر المصمك بشرم

حث محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي، المهتمين بالغوص والخبراء في هذا المجال على العمل على إعداد تطبيق إلكتروني للغوص يحتوي على تحديث لمواقع الغوص المعتمدة بالتعاون مع الجهات المختصة، إضافة لصور مواقع الغوص ومعلومات عن مقدمي الخدمات في مجال الغوص، وجعل التطبيق عبارة عن ربط بين المستثمرين والمهتمين بالغوص.

جاء ذلك بعد زيارته مواقع تنفيذ فعاليات الغوص السياحي يرافقه قائد قطاع حرس الحدود بينبع ومدير هيئة السياحة والتراث الوطني بينبع ورئيس بلدية ينبع بالإنابة وعدد من مديري الإدارات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي وعدد من المستثمرين في المجال السياحي.

بدأت الزيارة بالاطلاع على "الغواصة الزجاجية العائمة" بمنطقة الشرم ومعايشة برنامجها الترفيهي المقدم لزوار المحافظة والأهالي؛ حيث انتقل محافظ ينبع ومرافقوه لقصر المصمك بشرم ينبع، واطلعوا على الأجنحة المشاركة بمهرجان الغوص وأهمها ركن هيئة السياحة والتراث الوطني، وركن قيادة حرس الحدود، وركن المختبرات الطبية، وركن الهلال الأحمر، وركن مراكز الغوص، وركن الهيئة الملكية بينبع، وركن المتحف البحري، وركن ورش العمل، وركن الفنون.. واستمعوا لشرح مفصل من القائمين عليها، واطلع الزوار على ركن الغوص الافتراضي وتجربة ما يقدم خلال الواقع الافتراضي لزوار المهرجان.

هذا وكانت هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع قد أطلقت مهرجان الغوص السياحي في الفترة من ١٤- ١٧ يونيو ٢٠١٩ بقصر المصمك في شرم ينبع، واشتمل على حزمة متنوعة من الفعاليات؛ منها: مسرح البحر، والأمسيات الفنية ومعارض متخصصة بالغوص وفعالية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي، وبرنامج اكتشف، الأعماق، والغواصة الزجاجية، وفعالية ريشة الأعماق، وفعاليات الغوص لأقدم سفينة غارقة "إيونا"، وورشة عمل لتصوير الأعماق بالشراكة من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، وتبدأ الفعاليات يوميًّا من الساعة الخامسة عصرًا حتى الثانية عشرة ليلًا.

يُذكر أن اختيار إقامة مهرجان الغوص السياحي في منطقة الشرم لكونها من أجمل المناطق السياحية بالمحافظة؛ حيث تتمتع باعتدال المناخ وقد حباها الله بشواطئ رائعة، ومياه فيروزية هادئة، ورمال ناعمة، ومناظر طبيعية خلابة، وتتوافد عليها المجموعات السياحية من دول الخليج العربي بشكل مستمر لاكتشاف الأعماق ولممارسة رياضة الغوص.

يشار إلى أن هذا المهرجان بشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص المشرف الفني على الفعاليات الخاصة بالغوص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد معايشة "الزجاجية".. محافظ ينبع يحث على إعداد تطبيق لمواقع الغوص
سبق

حث محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي، المهتمين بالغوص والخبراء في هذا المجال على العمل على إعداد تطبيق إلكتروني للغوص يحتوي على تحديث لمواقع الغوص المعتمدة بالتعاون مع الجهات المختصة، إضافة لصور مواقع الغوص ومعلومات عن مقدمي الخدمات في مجال الغوص، وجعل التطبيق عبارة عن ربط بين المستثمرين والمهتمين بالغوص.

جاء ذلك بعد زيارته مواقع تنفيذ فعاليات الغوص السياحي يرافقه قائد قطاع حرس الحدود بينبع ومدير هيئة السياحة والتراث الوطني بينبع ورئيس بلدية ينبع بالإنابة وعدد من مديري الإدارات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي وعدد من المستثمرين في المجال السياحي.

بدأت الزيارة بالاطلاع على "الغواصة الزجاجية العائمة" بمنطقة الشرم ومعايشة برنامجها الترفيهي المقدم لزوار المحافظة والأهالي؛ حيث انتقل محافظ ينبع ومرافقوه لقصر المصمك بشرم ينبع، واطلعوا على الأجنحة المشاركة بمهرجان الغوص وأهمها ركن هيئة السياحة والتراث الوطني، وركن قيادة حرس الحدود، وركن المختبرات الطبية، وركن الهلال الأحمر، وركن مراكز الغوص، وركن الهيئة الملكية بينبع، وركن المتحف البحري، وركن ورش العمل، وركن الفنون.. واستمعوا لشرح مفصل من القائمين عليها، واطلع الزوار على ركن الغوص الافتراضي وتجربة ما يقدم خلال الواقع الافتراضي لزوار المهرجان.

هذا وكانت هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع قد أطلقت مهرجان الغوص السياحي في الفترة من ١٤- ١٧ يونيو ٢٠١٩ بقصر المصمك في شرم ينبع، واشتمل على حزمة متنوعة من الفعاليات؛ منها: مسرح البحر، والأمسيات الفنية ومعارض متخصصة بالغوص وفعالية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي، وبرنامج اكتشف، الأعماق، والغواصة الزجاجية، وفعالية ريشة الأعماق، وفعاليات الغوص لأقدم سفينة غارقة "إيونا"، وورشة عمل لتصوير الأعماق بالشراكة من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، وتبدأ الفعاليات يوميًّا من الساعة الخامسة عصرًا حتى الثانية عشرة ليلًا.

يُذكر أن اختيار إقامة مهرجان الغوص السياحي في منطقة الشرم لكونها من أجمل المناطق السياحية بالمحافظة؛ حيث تتمتع باعتدال المناخ وقد حباها الله بشواطئ رائعة، ومياه فيروزية هادئة، ورمال ناعمة، ومناظر طبيعية خلابة، وتتوافد عليها المجموعات السياحية من دول الخليج العربي بشكل مستمر لاكتشاف الأعماق ولممارسة رياضة الغوص.

يشار إلى أن هذا المهرجان بشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص المشرف الفني على الفعاليات الخاصة بالغوص.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
12:05 PM

بعد معايشة "الزجاجية".. محافظ ينبع يحث على إعداد تطبيق لمواقع الغوص

زار فعاليات المهرجان يرافقه قيادات ومستثمرون وانتقلوا لقصر المصمك بشرم

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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حث محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي، المهتمين بالغوص والخبراء في هذا المجال على العمل على إعداد تطبيق إلكتروني للغوص يحتوي على تحديث لمواقع الغوص المعتمدة بالتعاون مع الجهات المختصة، إضافة لصور مواقع الغوص ومعلومات عن مقدمي الخدمات في مجال الغوص، وجعل التطبيق عبارة عن ربط بين المستثمرين والمهتمين بالغوص.

جاء ذلك بعد زيارته مواقع تنفيذ فعاليات الغوص السياحي يرافقه قائد قطاع حرس الحدود بينبع ومدير هيئة السياحة والتراث الوطني بينبع ورئيس بلدية ينبع بالإنابة وعدد من مديري الإدارات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي وعدد من المستثمرين في المجال السياحي.

بدأت الزيارة بالاطلاع على "الغواصة الزجاجية العائمة" بمنطقة الشرم ومعايشة برنامجها الترفيهي المقدم لزوار المحافظة والأهالي؛ حيث انتقل محافظ ينبع ومرافقوه لقصر المصمك بشرم ينبع، واطلعوا على الأجنحة المشاركة بمهرجان الغوص وأهمها ركن هيئة السياحة والتراث الوطني، وركن قيادة حرس الحدود، وركن المختبرات الطبية، وركن الهلال الأحمر، وركن مراكز الغوص، وركن الهيئة الملكية بينبع، وركن المتحف البحري، وركن ورش العمل، وركن الفنون.. واستمعوا لشرح مفصل من القائمين عليها، واطلع الزوار على ركن الغوص الافتراضي وتجربة ما يقدم خلال الواقع الافتراضي لزوار المهرجان.

هذا وكانت هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع قد أطلقت مهرجان الغوص السياحي في الفترة من ١٤- ١٧ يونيو ٢٠١٩ بقصر المصمك في شرم ينبع، واشتمل على حزمة متنوعة من الفعاليات؛ منها: مسرح البحر، والأمسيات الفنية ومعارض متخصصة بالغوص وفعالية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي، وبرنامج اكتشف، الأعماق، والغواصة الزجاجية، وفعالية ريشة الأعماق، وفعاليات الغوص لأقدم سفينة غارقة "إيونا"، وورشة عمل لتصوير الأعماق بالشراكة من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، وتبدأ الفعاليات يوميًّا من الساعة الخامسة عصرًا حتى الثانية عشرة ليلًا.

يُذكر أن اختيار إقامة مهرجان الغوص السياحي في منطقة الشرم لكونها من أجمل المناطق السياحية بالمحافظة؛ حيث تتمتع باعتدال المناخ وقد حباها الله بشواطئ رائعة، ومياه فيروزية هادئة، ورمال ناعمة، ومناظر طبيعية خلابة، وتتوافد عليها المجموعات السياحية من دول الخليج العربي بشكل مستمر لاكتشاف الأعماق ولممارسة رياضة الغوص.

يشار إلى أن هذا المهرجان بشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص المشرف الفني على الفعاليات الخاصة بالغوص.

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