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"أبو الغيط" يؤكد أهمية التحضير للقمة العربية الصينية التي تعقد بالسعودية في 2022

أعرب و"وانغ يي" عن تطلعهما أن تشكل نقلة نوعية للعلاقات

أكد الأمين العام أحمد أبو الغيط، اليوم (الأحد)، لدى لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أهمية الإعداد والتحضير لعقد القمة العربية الصينية الأولى التي ستستضيفها السعودية في 2022.

وأعربت الجامعة العربية ووزير خارجية الصين في بيان مشترك، عن تطلعهما إلى أن تشكل القمة المرتقبة في السعودية نقلة نوعية للارتقاء للعلاقات العربية الصينية.

وذكر البيان أن "أبو الغيط" و"وانغ يي"، تبادلا وجهات النظر على نحو معمّق حول العلاقات العربية الصينية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الجانب الصيني أشاد بالجهود المهمة التي بذلتها الجامعة العربية في سبيل صيانة السلام في الشرق الأوسط وتعزيز التنمية في المنطقة، ودفع العالم العربي لتقوية نفسه عبر التضامن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبو الغيط" يؤكد أهمية التحضير للقمة العربية الصينية التي تعقد بالسعودية في 2022
سبق

أكد الأمين العام أحمد أبو الغيط، اليوم (الأحد)، لدى لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أهمية الإعداد والتحضير لعقد القمة العربية الصينية الأولى التي ستستضيفها السعودية في 2022.

وأعربت الجامعة العربية ووزير خارجية الصين في بيان مشترك، عن تطلعهما إلى أن تشكل القمة المرتقبة في السعودية نقلة نوعية للارتقاء للعلاقات العربية الصينية.

وذكر البيان أن "أبو الغيط" و"وانغ يي"، تبادلا وجهات النظر على نحو معمّق حول العلاقات العربية الصينية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الجانب الصيني أشاد بالجهود المهمة التي بذلتها الجامعة العربية في سبيل صيانة السلام في الشرق الأوسط وتعزيز التنمية في المنطقة، ودفع العالم العربي لتقوية نفسه عبر التضامن.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
06:23 PM

"أبو الغيط" يؤكد أهمية التحضير للقمة العربية الصينية التي تعقد بالسعودية في 2022

أعرب و"وانغ يي" عن تطلعهما أن تشكل نقلة نوعية للعلاقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الأمين العام أحمد أبو الغيط، اليوم (الأحد)، لدى لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أهمية الإعداد والتحضير لعقد القمة العربية الصينية الأولى التي ستستضيفها السعودية في 2022.

وأعربت الجامعة العربية ووزير خارجية الصين في بيان مشترك، عن تطلعهما إلى أن تشكل القمة المرتقبة في السعودية نقلة نوعية للارتقاء للعلاقات العربية الصينية.

وذكر البيان أن "أبو الغيط" و"وانغ يي"، تبادلا وجهات النظر على نحو معمّق حول العلاقات العربية الصينية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الجانب الصيني أشاد بالجهود المهمة التي بذلتها الجامعة العربية في سبيل صيانة السلام في الشرق الأوسط وتعزيز التنمية في المنطقة، ودفع العالم العربي لتقوية نفسه عبر التضامن.

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