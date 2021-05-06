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"الزعاق": نعيش "القيظ" ويستمر 40 يومًا

يبدأ مع مغيب الجوزاء بمغيب الشمس بالجهة الغربية

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن أهم نجوم العرب لحساب القيظ هما "الثريا" و"الجوزاء".

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": إن خفاء الثريا يسمى كنة الثريا أي "الصيف"، وخفاء الجوزاء يسمى كنة الجوزاء أي "القيظ"، وإن ظهور الثريا من المشرق مع الشمس يسمى "مربعانية القيظ".

وتابع: العرب عندهم صيف وقيظ؛ موضحًا أن الصيف بداية الحر، وأما القيظ فشدة الحر.

وأشار إلى أن الصيف يبدأ مع شروق الثريا قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية. أما القيظ فيبدأ مع مغيب الجوزاء بمغيب الشمس بالجهة الغربية.

وأردف: "مغيب الجوزاء مع مغيب الشمس يسمى "كنة الجوزاء"، وهو الذي نحن فيه الآن، وتختفي بعد أربعين يومًا".

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"الزعاق": نعيش "القيظ" ويستمر 40 يومًا
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن أهم نجوم العرب لحساب القيظ هما "الثريا" و"الجوزاء".

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": إن خفاء الثريا يسمى كنة الثريا أي "الصيف"، وخفاء الجوزاء يسمى كنة الجوزاء أي "القيظ"، وإن ظهور الثريا من المشرق مع الشمس يسمى "مربعانية القيظ".

وتابع: العرب عندهم صيف وقيظ؛ موضحًا أن الصيف بداية الحر، وأما القيظ فشدة الحر.

وأشار إلى أن الصيف يبدأ مع شروق الثريا قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية. أما القيظ فيبدأ مع مغيب الجوزاء بمغيب الشمس بالجهة الغربية.

وأردف: "مغيب الجوزاء مع مغيب الشمس يسمى "كنة الجوزاء"، وهو الذي نحن فيه الآن، وتختفي بعد أربعين يومًا".

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
09:23 PM

"الزعاق": نعيش "القيظ" ويستمر 40 يومًا

يبدأ مع مغيب الجوزاء بمغيب الشمس بالجهة الغربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,799

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن أهم نجوم العرب لحساب القيظ هما "الثريا" و"الجوزاء".

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": إن خفاء الثريا يسمى كنة الثريا أي "الصيف"، وخفاء الجوزاء يسمى كنة الجوزاء أي "القيظ"، وإن ظهور الثريا من المشرق مع الشمس يسمى "مربعانية القيظ".

وتابع: العرب عندهم صيف وقيظ؛ موضحًا أن الصيف بداية الحر، وأما القيظ فشدة الحر.

وأشار إلى أن الصيف يبدأ مع شروق الثريا قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية. أما القيظ فيبدأ مع مغيب الجوزاء بمغيب الشمس بالجهة الغربية.

وأردف: "مغيب الجوزاء مع مغيب الشمس يسمى "كنة الجوزاء"، وهو الذي نحن فيه الآن، وتختفي بعد أربعين يومًا".

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