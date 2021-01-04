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بعد إغلاق "العابدية".. هذا مصير معارض السيارات المتفرقة بمكة

الأمانة لديها خطة مدروسة لنقلها من مواقعها إلى العكيشية حسب الأولوية

أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، أن أمانة العاصمة المقدسة لديها خطة مدروسة لنقل معارض السيارات من مواقعها إلى مدينة السيارات في العكيشية حسب الأولوية.

وأشار إلى أن المعارض التي تقع في منطقة العابدية أولاً وهي في طور النقل، لافتًا إلى أن عددًا من معارض السيارات في العابدية قامت باستئجار مواقع في مدينة السيارات وجارٍ استكمال عملية النقل.

وكشف "الشريف" أن أمانة العاصمة المقدّسة ستبدأ عقب نقل معارض العابدية، في خطة نقل المعارض الأخرى المتفرقة التي تقع داخل العاصمة المقدّسة، إلى مدينة السيارات بالعكيشية، مبينًا أن مدينة السيارات تقع على مساحة تقدر بأكثر من 4.5 ملايين متر مربع، ويوجد بها عدة أنشطة للسيارات منها: الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، إضافةً إلى شركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.

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بعد إغلاق "العابدية".. هذا مصير معارض السيارات المتفرقة بمكة
سبق

أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، أن أمانة العاصمة المقدسة لديها خطة مدروسة لنقل معارض السيارات من مواقعها إلى مدينة السيارات في العكيشية حسب الأولوية.

وأشار إلى أن المعارض التي تقع في منطقة العابدية أولاً وهي في طور النقل، لافتًا إلى أن عددًا من معارض السيارات في العابدية قامت باستئجار مواقع في مدينة السيارات وجارٍ استكمال عملية النقل.

وكشف "الشريف" أن أمانة العاصمة المقدّسة ستبدأ عقب نقل معارض العابدية، في خطة نقل المعارض الأخرى المتفرقة التي تقع داخل العاصمة المقدّسة، إلى مدينة السيارات بالعكيشية، مبينًا أن مدينة السيارات تقع على مساحة تقدر بأكثر من 4.5 ملايين متر مربع، ويوجد بها عدة أنشطة للسيارات منها: الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، إضافةً إلى شركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
09:56 PM

بعد إغلاق "العابدية".. هذا مصير معارض السيارات المتفرقة بمكة

الأمانة لديها خطة مدروسة لنقلها من مواقعها إلى العكيشية حسب الأولوية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، أن أمانة العاصمة المقدسة لديها خطة مدروسة لنقل معارض السيارات من مواقعها إلى مدينة السيارات في العكيشية حسب الأولوية.

وأشار إلى أن المعارض التي تقع في منطقة العابدية أولاً وهي في طور النقل، لافتًا إلى أن عددًا من معارض السيارات في العابدية قامت باستئجار مواقع في مدينة السيارات وجارٍ استكمال عملية النقل.

وكشف "الشريف" أن أمانة العاصمة المقدّسة ستبدأ عقب نقل معارض العابدية، في خطة نقل المعارض الأخرى المتفرقة التي تقع داخل العاصمة المقدّسة، إلى مدينة السيارات بالعكيشية، مبينًا أن مدينة السيارات تقع على مساحة تقدر بأكثر من 4.5 ملايين متر مربع، ويوجد بها عدة أنشطة للسيارات منها: الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، إضافةً إلى شركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.

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