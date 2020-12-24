14 خبيرًا ينضجون مبادرة ابتكارية لتمكين الأسر السعودية

"سراج" اختزلت سنوات من الإجراءات في 100 يوم وأطلقت مسارًا جديدًا

نظمت مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، التابعة للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي"، ورشة عمل "ابتكار مبادرة إبداعية وإنضاجها"

جاء ذلك بمشاركة 14 خبيرًا ومختصًا في القطاع غير الربحي، تم من خلالها مناقشة أكثر من 11 مبادرة تم فلترتها ودمجها في 4 مبادرات مبتكرة، وسيتم في المرحلة الثانية الخروج بمبادرة نوعية قابلة للتطبيق لصالح جمعية اكتفاء لتمكين الأسر.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية "اكتفاء" عبدالعزيز الجعوان نشكر سراج على تنظيم هذه الورشة والتنظيم والإعداد والاستقطاب لخبراء لهم باع في العمل الخيري والمبادرات النوعية والمبتكرة، مؤكدًا أن دور الجمعية تكاملي مع الجمعيات الرعوية تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تتبنى الجمعية الجانب التنموي.

وأضاف أن القيمة المضافة لـ"اكتفاء" هي إضافة طرق مبتكرة تتلاءم مع رؤية المملكة 2030م، تكون تكلفتها قليلة بينما يكون العائد على المحتاج كبيرًا وتتسم بالاستدامة، مع وجود المتابعة من "اكتفاء" تمتد إلى سنة كاملة، مبينًا أن مثل هذه الورش ثرية بما فيها من نقد واقتراحات وتعطي قيمة مضافة لتنضج المبادرات، حيث تحصل على فكرة مبادرة تقوم بتبنيها ودعمها، فالأفكار المبتكرة أساس كل عمل نوعي ناجح.

من جانبه أوضح المستشار في القطاع غير الربحي حميد السالم أن إنضاج المشاريع يجعلها أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ وأكثر جاذبية، وبوجود الاختبارات في ورش العمل كما هو الآن مع ورشة "سراج" تصبح غير تقليدية وذكية بجاذبيتها وفاعليتها.

وأضاف أن مسرعة الأعمال "سراج" تأخرت كثيرًا في الظهور، والحمد لله أنها ظهرت بهذا الشكل المبدع، حيث تم اختزال أعمال تقوم فيها الجمعيات الناشئة في سنوات إلى 100 يوم، هذا ما يتعطش إليه القطاع غير الربحي، مشددًا أهمية أن يبدأ بناء البرامج بجعل "المجتمع" الشريك الأول فيها.

من جانبه أوضح الأمين العام لجمعية "تنامي" خالد بن عبدالعزيز العواد أنه تم تدشين مسار جديد في "سراج" الذراع الاستثمارية للجمعية، حيث قامت المبادرة بإنضاج فكرة مبتكرة لجمعية "اكتفاء" بمشاركة عدد من الخبراء المشهود لهم بالخبرة العريضة في القطاعين الخاص والثالث، وستواصل "سراج" تقديم خدمات مسارها لمختلف الجمعيات لابتكار الأفكار التي تسهم في التنمية.

وأضاف أن "سراج" انطلقت منذ عام ونصف وخرّجت حتى الآن حوالي 40 جمعية، وأعدّت لها الجانب المعرفي، وهو دليل (خطة المائة يوم) بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونعمل الآن في "سراج" على عدد من المبادرات التنموية والمسارات المبتكرة والتي ستسهم في تمكين الجمعيات الناشئة من الجمعيات الأهلية والتعاونية، ومنها مسار الحشد الذي يقوم على تأسيس الجمعيات الأهلية والتعاونية لتغطية الاحتياج التنموي بالمملكة.

وشارك في ورشة "إنضاج مبادرة ابتكارية" التي أدارها المهندس زياد الصالح نائب رئيس مجلس إدارة "اكتفاء" بحضور المدير التنفيذي لـ"اكتفاء" عبدالعزيز الجعوان، عدد من الخبراء والمستشارين في القطاع غير الربحي والقطاع الخاص.