أكد فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن جميع الدورات التدريبية التي تقام عن طريق الواتس آب أو التلغرام غير مرخصة من المؤسسة.
"التدريب التقني": دورات "الواتس آب" و"التلغرام" غير مرخصة
أكد فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن جميع الدورات التدريبية التي تقام عن طريق الواتس آب أو التلغرام غير مرخصة من المؤسسة.المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدورات التدريبية واتس آب التلغرام
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"التدريب التقني": دورات "الواتس آب" و"التلغرام" غير مرخصةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-27
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
07:10 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:23 PM
"التدريب التقني": دورات "الواتس آب" و"التلغرام" غير مرخصة
أكد فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن جميع الدورات التدريبية التي تقام عن طريق الواتس آب أو التلغرام غير مرخصة من المؤسسة.
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