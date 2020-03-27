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"التدريب التقني": دورات "الواتس آب" و"التلغرام" غير مرخصة

أكد فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن جميع الدورات التدريبية التي تقام عن طريق الواتس آب أو التلغرام غير مرخصة من المؤسسة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدورات التدريبية واتس آب التلغرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التدريب التقني": دورات "الواتس آب" و"التلغرام" غير مرخصة
سبق

أكد فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن جميع الدورات التدريبية التي تقام عن طريق الواتس آب أو التلغرام غير مرخصة من المؤسسة.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
07:10 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:23 PM

"التدريب التقني": دورات "الواتس آب" و"التلغرام" غير مرخصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,072

أكد فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن جميع الدورات التدريبية التي تقام عن طريق الواتس آب أو التلغرام غير مرخصة من المؤسسة.

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