رسائل عميقة ومؤثرة لـ"بوتين" يعايد بها مسلمي روسيا.. ماذا قال؟

تحدث فيها عن الصلاة وأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة والرعاية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مسلمي روسيا بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيدًا بالعيد المبارك الذي يصفي القلوب ويبعث السلام في نفوس البشر.

وأصدر المكتب الإعلامي التابع للرئيس الروسي في الكرملين، معايدة للمسلمين جاء فيها: "بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك، أتوجه إلى جميع المسلمين بالتهنئة بمرور هذا الشهر الذي له معنى روحي خاص عند كل الصائمين؛ حيث إنهم يساهمون بتطهير نفسهم من الذنوب الأخلاقية والإنسانية عبر تحسين الذات والعبادة المستمرة".

وأضاف بيان التهنئة: "الصلاة ليست كافية لهذا الأمر، بل أيضًا يجب إظهار الانتباه إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة والرعاية".

وتابع البيان وفق "سبوتنيك": "ألاحظ أن المسلمين الروس متعلقون بتقاليدهم التاريخية والثقافية والدينية التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، واليوم يقومون بتقديمها لأولادهم؛ حيث يشارك المجتمع الإسلامي في روسيا بنشاط في حياة البلاد ويقدم مساهمة لا تقدر بثمن في الحفاظ على السلام بين الأعراق والوئام المدني في المجتمع، وتعزيز مؤسسة الأسرة وتعليم الشباب".

وأردف قائلاً: "في ظروف انتشار وتفشي هذا المرض الخطير، فإن المهمة الإنسانية المسؤولة والخيرية لرجال الدين المسلمين والمنظمات الدينية وجميع المسلمين في البلاد؛ مطلوبة بشدة، وهو العمل على الحفاظ على حياة وصحة الناس".

يُذكر أن عيد الفطر لدى المسلمين يصادف نهاية شهر الصيام في رمضان المبارك، ويعتبر أحد أكبر عيدين في الإسلام إلى جانب عيد الأضحى الذي يصادف نهاية الحج.