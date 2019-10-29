"الوائلي": "اتفاق الرياض" نجاح إستراتيجي للمملكة وهزيمة لمحور "إيران قطر تركيا"

قال إنه أنهى الانقسام الخطير الذي يهدد الشرعية واليمن برمتها وأنقذ الجميع من التشرذم

أغلقت المملكة العربية السعودية الباب أمام محاولات الاختراق الإيرانية التركية القطرية للمكونات التي تقودها الشرعية وذلك بإنهاء الصراع الذي نشب في عدن بين المجلس الانتقالي وقوات الحماية الرئاسية.

وحاول محور الشر الذي يدعم مليشيات الحوثي مراراً، إيجاد مدخل للوصول إلى أي من معاقل الشرعية من أجل إحداث تصدع داخل الجبهة المقاومة للمشروع الإيراني.

وأصابت فاعلية الدور السعودي في اليمن وثقة الأطراف اليمنية بصانع القرار السعودي، مشاريع الدوحة وطهران بالشلل مجدداً، بعد أن مكثت تنشط بكل أدواتها المخابراتية وأذرعها الناعمة لتفكيك محور الشرعية والكيانات التي تقاتل مليشيات الحوثي وكانت عدن هذه المرة هي الساحة التي دفنت فيها الرياض أحلام الفرس بالتوغل جنوباً.

وبنفس طويل وكل صبر وحكمة واقتدار أدارت الرياض أخطر الأزمات التي شهدتها اليمن بعد الانقلاب الحوثي، وكانت النتيجة إنهاء الأزمة واحتواء التدهور الذي شهدته جبهة الشرعية مع اشتعال الصراع في عاصمة اليمن المؤقتة عدن.

وأثبت النجاح قدرة الرياض على التحرك في مسارات متعددة لمواجهة تعقيدات الأزمة اليمنية حيث تواجه المملكة الاحتياجات الإنسانية وخطر الإرهاب على أرض اليمن وتدعم ملفات السياسة في المحافل الدولية وتتحرك عسكرياً لاستعادة ما تبقى من جغرافيا اليمن تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي أمين الوائلي لـ" سبق" إن اتفاق الرياض يعد نجاحاً إستراتيجياً للتحالف بقيادة السعودية استطاع أن يحيد أخطر وأسوأ التحديات التي اعترضته وهددت بضربه من الداخل وبالتالي إفشال أهداف التدخل في اليمن ويضرب مستقبلاً فكرة أي تحالف وتكتل عربي في وجه المد الإيراني والمحور القطري التركي.

وأكد الوائلي أن الاتفاق مصلحة يمنية دون شك، حيث ينهي الانقسام الخطير الذي يهدد الشرعية واليمن برمتها، مشيراً إلى أن اتفاق الرياض يفترض أن يشكل بداية جديدة وحقيقية للشرعية اليمنية باعتبارها تجمعاً واسعاً وكبيراً لكافة القوى والمكونات المنخرطة في جبهة مواجهة الانقلاب الحوثي وذراع إيران في اليمن.

ودعا "الوائلي" الشرعية أن تعيد بناء تحالفها الوطني وتوحيد الصفوف والجهود وتوجيه الطاقات نحو إنجاز الهدف الكبير للمواجهة المصيرية مع النفوذ الإيراني أولاً وضد الاختراقات السامة لمحور الضد الإقليمي.

وأكد أن اتفاق الرياض أنقذ الجميع وأولهم الشرعية من التفتت والانهزام والتشرذم ويعيد تعبئة القوى الوطنية في بوتقة الشرعية لمصلحة الغاية اليمنية وفي خط واحد مع التحالف بقيادة السعودية.

وأضاف "الوائلي": ستكون هناك قوى وأجنحة متضررة بالتأكيد من هذا الاتفاق ومن داخل بنية الشرعية لكن الإجماع من شأنه أن يفرض كلمته ويحصر هؤلاء ويعريهم تباعاً.