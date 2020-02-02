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الفلبين تسجل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خارج الصين

"صيني" يبلغ من العمر 44 عاماً

أعلنت الفلبين، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل، فيما يعد أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين.

وقال وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي؛ في مؤتمر صحفي: "إن المريض وهو رجل صيني يبلغ من العمر 44 عاماً، تُوفي يوم السبت بعد احتجازه منذ 25 يناير الماضي".

وأضاف خلال فترة إدخال المريض، تدهورت حالته وأصيب بالتهاب رئوي حاد.

يُذكر أن الرجل هو رفيق أول حالة إصابة بالفيروس في الفلبين، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 38 عاماً.

الفلبين فيروس كورونا الجديد الصين

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الفلبين تسجل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خارج الصين
سبق

أعلنت الفلبين، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل، فيما يعد أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين.

وقال وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي؛ في مؤتمر صحفي: "إن المريض وهو رجل صيني يبلغ من العمر 44 عاماً، تُوفي يوم السبت بعد احتجازه منذ 25 يناير الماضي".

وأضاف خلال فترة إدخال المريض، تدهورت حالته وأصيب بالتهاب رئوي حاد.

يُذكر أن الرجل هو رفيق أول حالة إصابة بالفيروس في الفلبين، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 38 عاماً.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
08:18 AM

الفلبين تسجل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خارج الصين

"صيني" يبلغ من العمر 44 عاماً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مانيلا
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أعلنت الفلبين، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل، فيما يعد أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين.

وقال وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي؛ في مؤتمر صحفي: "إن المريض وهو رجل صيني يبلغ من العمر 44 عاماً، تُوفي يوم السبت بعد احتجازه منذ 25 يناير الماضي".

وأضاف خلال فترة إدخال المريض، تدهورت حالته وأصيب بالتهاب رئوي حاد.

يُذكر أن الرجل هو رفيق أول حالة إصابة بالفيروس في الفلبين، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 38 عاماً.

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