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شاهد.. أسواق المدينة تستقبل طلائع رُطب النخيل

الأسعار الأولية لبواكيرها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً

بدأت أسواق المدينة المنورة في استقبال طلائع إنتاج النخيل من الرُطب التي تعتبر أول مواسم الإنتاج على مستوى مناطق المملكة.

وتوفرت بالأسواق أنواع "الروثانة، والربيعة، ولونة مساعد"، وبعض الأنواع الأخرى من الرُطب، مع بداية جني مزارعي المنطقة لإنتاج نخيلهم.

وسجلت الأسعار الأولية لبواكير الرُطب ارتفاعاً ملاحظاً، ووفقاً لمزارعين ومهتمين بمجال الرُطب والتمور، لن تستمر هذه الأسعار بشكلها الحالي، والتي ستتجه للاعتدال مع زيادة المعروض المُصاحب لاشتداد الحرارة الذي يُسهم في سُرعة نُضج الرُطب، وهو ما تعيشه منطقة المدينة المنورة حالياً.

وستستمر الأسواق باستقبال إنتاج الرطب لفترة محددة، لتشرع عقب ذلك في استقبال إنتاج التمور التي ستكون قد أنهت فترة نضوجها -بإذن الله- ومن أشهرها تمر العجوة والصفاوي والعنبرة والمجدول.

أسواق المدينة المنورة رُطب النخيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أسواق المدينة تستقبل طلائع رُطب النخيل
سبق

بدأت أسواق المدينة المنورة في استقبال طلائع إنتاج النخيل من الرُطب التي تعتبر أول مواسم الإنتاج على مستوى مناطق المملكة.

وتوفرت بالأسواق أنواع "الروثانة، والربيعة، ولونة مساعد"، وبعض الأنواع الأخرى من الرُطب، مع بداية جني مزارعي المنطقة لإنتاج نخيلهم.

وسجلت الأسعار الأولية لبواكير الرُطب ارتفاعاً ملاحظاً، ووفقاً لمزارعين ومهتمين بمجال الرُطب والتمور، لن تستمر هذه الأسعار بشكلها الحالي، والتي ستتجه للاعتدال مع زيادة المعروض المُصاحب لاشتداد الحرارة الذي يُسهم في سُرعة نُضج الرُطب، وهو ما تعيشه منطقة المدينة المنورة حالياً.

وستستمر الأسواق باستقبال إنتاج الرطب لفترة محددة، لتشرع عقب ذلك في استقبال إنتاج التمور التي ستكون قد أنهت فترة نضوجها -بإذن الله- ومن أشهرها تمر العجوة والصفاوي والعنبرة والمجدول.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
03:25 PM

شاهد.. أسواق المدينة تستقبل طلائع رُطب النخيل

الأسعار الأولية لبواكيرها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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بدأت أسواق المدينة المنورة في استقبال طلائع إنتاج النخيل من الرُطب التي تعتبر أول مواسم الإنتاج على مستوى مناطق المملكة.

وتوفرت بالأسواق أنواع "الروثانة، والربيعة، ولونة مساعد"، وبعض الأنواع الأخرى من الرُطب، مع بداية جني مزارعي المنطقة لإنتاج نخيلهم.

وسجلت الأسعار الأولية لبواكير الرُطب ارتفاعاً ملاحظاً، ووفقاً لمزارعين ومهتمين بمجال الرُطب والتمور، لن تستمر هذه الأسعار بشكلها الحالي، والتي ستتجه للاعتدال مع زيادة المعروض المُصاحب لاشتداد الحرارة الذي يُسهم في سُرعة نُضج الرُطب، وهو ما تعيشه منطقة المدينة المنورة حالياً.

وستستمر الأسواق باستقبال إنتاج الرطب لفترة محددة، لتشرع عقب ذلك في استقبال إنتاج التمور التي ستكون قد أنهت فترة نضوجها -بإذن الله- ومن أشهرها تمر العجوة والصفاوي والعنبرة والمجدول.

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