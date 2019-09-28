"السبهان" يشارك في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا‬

على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

شارك وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان‬، في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا‬، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وأوضح أن المملكة ترحب بإنشاء اللجنة الدستورية وتدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية، والذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل مع دول المجموعة المصغرة لدعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون.

وشدد على وجوب خروج جميع الميليشيات المسلحة من الأراضي السورية لإيجاد قاعدة للحل السياسي على أسس عادلة وثابتة، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا في ذلك والإسراع وتكثيف الجهود للبدء في العملية السياسية للوصول إلى انتخابات عادلة.