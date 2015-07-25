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إصابات كورونا في ماليزيا تتجاوز حاجز المليون

تواجه صعوبة في احتواء أكبر تفشٍّ للفيروس حتى الآن

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا منذ بداية الجائحة حاجز المليون، اليوم الأحد، بعد أن سجلت وزارة الصحة 17045 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في هذه الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى مليون و13438 إصابة مؤكدة؛ وفق "روسيا اليوم".

وتواجه ماليزيا صعوبة في احتواء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا حتى الآن، مع تسجيل إصابات ووفيات قياسية، وسط تكثيف برنامج التطعيم وإجراءات عزل عام أشد صرامة فرضتها خلال الشهر الماضي.

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إصابات كورونا في ماليزيا تتجاوز حاجز المليون
سبق

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا منذ بداية الجائحة حاجز المليون، اليوم الأحد، بعد أن سجلت وزارة الصحة 17045 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في هذه الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى مليون و13438 إصابة مؤكدة؛ وفق "روسيا اليوم".

وتواجه ماليزيا صعوبة في احتواء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا حتى الآن، مع تسجيل إصابات ووفيات قياسية، وسط تكثيف برنامج التطعيم وإجراءات عزل عام أشد صرامة فرضتها خلال الشهر الماضي.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
01:57 PM

إصابات كورونا في ماليزيا تتجاوز حاجز المليون

تواجه صعوبة في احتواء أكبر تفشٍّ للفيروس حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا منذ بداية الجائحة حاجز المليون، اليوم الأحد، بعد أن سجلت وزارة الصحة 17045 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في هذه الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى مليون و13438 إصابة مؤكدة؛ وفق "روسيا اليوم".

وتواجه ماليزيا صعوبة في احتواء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا حتى الآن، مع تسجيل إصابات ووفيات قياسية، وسط تكثيف برنامج التطعيم وإجراءات عزل عام أشد صرامة فرضتها خلال الشهر الماضي.

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