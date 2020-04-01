القبض على شاب تحدَّث بألفاظ ذات مدلولات جنسية

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شخص؛ ظهر في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو يتحدث مع فتاة صغيرة بالسن بألفاظ ذات مدلولات جنسية.
وكان الشاب قد ظهر في مقاطع مخالفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شخص؛ ظهر في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو يتحدث مع فتاة صغيرة بالسن بألفاظ ذات مدلولات جنسية.
وكان الشاب قد ظهر في مقاطع مخالفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شخص؛ ظهر في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو يتحدث مع فتاة صغيرة بالسن بألفاظ ذات مدلولات جنسية.
وكان الشاب قد ظهر في مقاطع مخالفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شخص؛ ظهر في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو يتحدث مع فتاة صغيرة بالسن بألفاظ ذات مدلولات جنسية.
وكان الشاب قد ظهر في مقاطع مخالفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.