في عسير.. إتلاف أكثر من 3 أطنان من الدقيق وإغلاق مطعمَيْن مخالفَيْن

بعد حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات وسلامة المنتجات المعروضة

أتلفت فِرق الرقابة بأمانة منطقة عسير أكثر من ثلاثة أطنان من الدقيق والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وذلك بعد حملات تفتيشية ورقابية عدة لضبط سلامة الأسواق، التي أسفرت عن غرامات وإغلاقات، طالت عددًا من المنشآت المخالفة.

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن هذه الجولات الرقابية تأتي للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية كافة، ومدى صحة وسلامة المنتجات المعروضة، وملاءمتها للاستخدام الآدمي، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة لضمان وحفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة. مشيرًا إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة لحماية المستهلك، وتطهير الأسواق من السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المنشآت المخالفة، مؤكدًا أن سلامة الأسواق محل اهتمام دائم ومستمر من قِبل الفرق الرقابية.

وبيَّن أنه قد رُصد عدد من المخالفات، من ضمنها مطعمان خالفا الأنظمة المعمول بها عبر ذبح المواشي فيهما في مخالفة صريحة؛ وتم إغلاقهما، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما، إضافة إلى مصادرة وإتلاف ما يزيد على ثلاثة أطنان من الدقيق مجهول المصدر.