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مصر.. إصابة 3 مذيعات بفيروس كورونا

آية عبدالرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر

أعلن الإعلامي المصري أحمد موسى، عن إصابة ثلاث مذيعات مصريات بفيروس كورونا المستجد، متمنيًا لهن الشفاء العاجل.

وفي برنامجه "على مسؤوليتى" بفضائية "صدى البلد"، قال "موسى": إن فيروس كورونا ينتشر يوميًا في مصر بشكل كبير، محذرًا أنه يجب أن نلتزم بكل الإجراءات الوقائية.

وأضاف: "أتمنى لزميلاتي آية عبدالرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر الشفاء العاجل".

وحسب موقع "صدى البلد"، كانت المذيعة بقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، آية عبدالرحمن قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

فيما نقل الموقع عن مصادر مقربة من الإعلامية ريهام السهلى، إصابتها بالفيروس، لتكون هي الإصابة الثانية بين المذيعين في قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

كما نقل الموقع عن مصادر من مبنى ماسبيرو، مقر التلفزيون المصري، إصابة المذيعة إلهام النمر مقدمة نشرة التاسعة بفيروس كورونا.

وتخضع المذيعات الثلاث للعزل والعلاج حاليًا.

فيروس كورونا الجديد

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مصر.. إصابة 3 مذيعات بفيروس كورونا
سبق

أعلن الإعلامي المصري أحمد موسى، عن إصابة ثلاث مذيعات مصريات بفيروس كورونا المستجد، متمنيًا لهن الشفاء العاجل.

وفي برنامجه "على مسؤوليتى" بفضائية "صدى البلد"، قال "موسى": إن فيروس كورونا ينتشر يوميًا في مصر بشكل كبير، محذرًا أنه يجب أن نلتزم بكل الإجراءات الوقائية.

وأضاف: "أتمنى لزميلاتي آية عبدالرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر الشفاء العاجل".

وحسب موقع "صدى البلد"، كانت المذيعة بقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، آية عبدالرحمن قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

فيما نقل الموقع عن مصادر مقربة من الإعلامية ريهام السهلى، إصابتها بالفيروس، لتكون هي الإصابة الثانية بين المذيعين في قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

كما نقل الموقع عن مصادر من مبنى ماسبيرو، مقر التلفزيون المصري، إصابة المذيعة إلهام النمر مقدمة نشرة التاسعة بفيروس كورونا.

وتخضع المذيعات الثلاث للعزل والعلاج حاليًا.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
04:43 PM

مصر.. إصابة 3 مذيعات بفيروس كورونا

آية عبدالرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
6,844

أعلن الإعلامي المصري أحمد موسى، عن إصابة ثلاث مذيعات مصريات بفيروس كورونا المستجد، متمنيًا لهن الشفاء العاجل.

وفي برنامجه "على مسؤوليتى" بفضائية "صدى البلد"، قال "موسى": إن فيروس كورونا ينتشر يوميًا في مصر بشكل كبير، محذرًا أنه يجب أن نلتزم بكل الإجراءات الوقائية.

وأضاف: "أتمنى لزميلاتي آية عبدالرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر الشفاء العاجل".

وحسب موقع "صدى البلد"، كانت المذيعة بقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، آية عبدالرحمن قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

فيما نقل الموقع عن مصادر مقربة من الإعلامية ريهام السهلى، إصابتها بالفيروس، لتكون هي الإصابة الثانية بين المذيعين في قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

كما نقل الموقع عن مصادر من مبنى ماسبيرو، مقر التلفزيون المصري، إصابة المذيعة إلهام النمر مقدمة نشرة التاسعة بفيروس كورونا.

وتخضع المذيعات الثلاث للعزل والعلاج حاليًا.

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