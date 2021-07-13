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التعادل السلبي يحسم مواجهة الأخضر الأولمبي ونظيره الروماني

البروفة الأخيرة قبل التوجه لليابان

تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مع نظيره الروماني سلبيًا من دون أهداف، الثلاثاء، في ثاني مبارياته التجريبية، ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

دخل المدير الفني سعد الشهري المباراة بالقائمة الأساسية المؤلفة من محمد الربيعي في حراسة المرمى، سعود عبد الحميد، خليفة الدوسري، عبد الباسط هندي، ياسر الشهراني، علي الحسن، سلمان الفرج، أيمن يحيى، سامي النجعي، سالم الدوسري ،عبد الله الحمدان.

وكان المنتخبان، قد تعادلا أيضًا في المواجهة الأولى، التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، والتي أُقيمت على ملعب موغوسوايا (1-1).


ومن المقرر أن تغادر بعثة الأخضر إلى اليابان مباشرة بعد انتهاء المعسكر للالتحاق بمنافسات البطولة.

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعادل السلبي يحسم مواجهة الأخضر الأولمبي ونظيره الروماني
سبق

تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مع نظيره الروماني سلبيًا من دون أهداف، الثلاثاء، في ثاني مبارياته التجريبية، ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

دخل المدير الفني سعد الشهري المباراة بالقائمة الأساسية المؤلفة من محمد الربيعي في حراسة المرمى، سعود عبد الحميد، خليفة الدوسري، عبد الباسط هندي، ياسر الشهراني، علي الحسن، سلمان الفرج، أيمن يحيى، سامي النجعي، سالم الدوسري ،عبد الله الحمدان.

وكان المنتخبان، قد تعادلا أيضًا في المواجهة الأولى، التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، والتي أُقيمت على ملعب موغوسوايا (1-1).


ومن المقرر أن تغادر بعثة الأخضر إلى اليابان مباشرة بعد انتهاء المعسكر للالتحاق بمنافسات البطولة.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
09:19 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:13 AM

التعادل السلبي يحسم مواجهة الأخضر الأولمبي ونظيره الروماني

البروفة الأخيرة قبل التوجه لليابان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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768

تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مع نظيره الروماني سلبيًا من دون أهداف، الثلاثاء، في ثاني مبارياته التجريبية، ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

دخل المدير الفني سعد الشهري المباراة بالقائمة الأساسية المؤلفة من محمد الربيعي في حراسة المرمى، سعود عبد الحميد، خليفة الدوسري، عبد الباسط هندي، ياسر الشهراني، علي الحسن، سلمان الفرج، أيمن يحيى، سامي النجعي، سالم الدوسري ،عبد الله الحمدان.

وكان المنتخبان، قد تعادلا أيضًا في المواجهة الأولى، التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، والتي أُقيمت على ملعب موغوسوايا (1-1).


ومن المقرر أن تغادر بعثة الأخضر إلى اليابان مباشرة بعد انتهاء المعسكر للالتحاق بمنافسات البطولة.

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