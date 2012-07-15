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شركة أمريكية تنوي إنتاج ساعة ذكية تتحول إلى حاسب لوحي

سجلت شركة "آي بي إم" الأمريكية براءة اختراع جديدة لساعة ذكية متطورة يمكنها أن تتحول إلى حاسب لوحي.

وأشار موقع "فيوتشريزم" إلى أن براءة الاختراع الجديدة تلك، تكشف أن الشركة الأمريكية، تنوي أن تعود بقوة إلى سوق الأجهزة الذكية.

وتشير براءة الاختراع الأخيرة المسجلة من قِبَل "آي بي إم"، إلى أن الساعة الذكية، ستكون مزوّدة بشاشة لمسية مرنة قابلة للطي، ويمكن تغيير حجمها حسب رغبة المستخدم؛ لدرجة أنه يمكن تحويلها إلى حاسب لوحي.

وتتكون شاشة الساعة اللمسية المرنة من 8 طبقات رقمية صغيرة يتراوح قياسها ما بين 2 إلى 3 بوصات، ويمكن استخدام واحدة فقط كساعة ذكية، أو تجميعهم مع بعضهم ليتحولوا إلى حاسب لوحي.

كما تُظهر براءة الاختراع أنه يمكن الاكتفاء بأربع أو ثلاث لوحات منهم فقط؛ حسب حاجة المستخدم.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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شركة أمريكية تنوي إنتاج ساعة ذكية تتحول إلى حاسب لوحي
سبق

سجلت شركة "آي بي إم" الأمريكية براءة اختراع جديدة لساعة ذكية متطورة يمكنها أن تتحول إلى حاسب لوحي.

وأشار موقع "فيوتشريزم" إلى أن براءة الاختراع الجديدة تلك، تكشف أن الشركة الأمريكية، تنوي أن تعود بقوة إلى سوق الأجهزة الذكية.

وتشير براءة الاختراع الأخيرة المسجلة من قِبَل "آي بي إم"، إلى أن الساعة الذكية، ستكون مزوّدة بشاشة لمسية مرنة قابلة للطي، ويمكن تغيير حجمها حسب رغبة المستخدم؛ لدرجة أنه يمكن تحويلها إلى حاسب لوحي.

وتتكون شاشة الساعة اللمسية المرنة من 8 طبقات رقمية صغيرة يتراوح قياسها ما بين 2 إلى 3 بوصات، ويمكن استخدام واحدة فقط كساعة ذكية، أو تجميعهم مع بعضهم ليتحولوا إلى حاسب لوحي.

كما تُظهر براءة الاختراع أنه يمكن الاكتفاء بأربع أو ثلاث لوحات منهم فقط؛ حسب حاجة المستخدم.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
10:31 AM

شركة أمريكية تنوي إنتاج ساعة ذكية تتحول إلى حاسب لوحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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سجلت شركة "آي بي إم" الأمريكية براءة اختراع جديدة لساعة ذكية متطورة يمكنها أن تتحول إلى حاسب لوحي.

وأشار موقع "فيوتشريزم" إلى أن براءة الاختراع الجديدة تلك، تكشف أن الشركة الأمريكية، تنوي أن تعود بقوة إلى سوق الأجهزة الذكية.

وتشير براءة الاختراع الأخيرة المسجلة من قِبَل "آي بي إم"، إلى أن الساعة الذكية، ستكون مزوّدة بشاشة لمسية مرنة قابلة للطي، ويمكن تغيير حجمها حسب رغبة المستخدم؛ لدرجة أنه يمكن تحويلها إلى حاسب لوحي.

وتتكون شاشة الساعة اللمسية المرنة من 8 طبقات رقمية صغيرة يتراوح قياسها ما بين 2 إلى 3 بوصات، ويمكن استخدام واحدة فقط كساعة ذكية، أو تجميعهم مع بعضهم ليتحولوا إلى حاسب لوحي.

كما تُظهر براءة الاختراع أنه يمكن الاكتفاء بأربع أو ثلاث لوحات منهم فقط؛ حسب حاجة المستخدم.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,006
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,842
29 مليار ..

29 مليار ..

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