طليقة مؤسس "أمازون" تتبرع بنصف ثروتها: 18 مليار دولار لست بحاجة إليها

قالت: الأعمال الخيرية ستأخذ كل اهتمامي ولن أنتظر حتى تصبح خزانتي فارغة

تنوي ماكينزي بيزوس، الزوجة السابقة لجيف بيزوس مؤسس "أمازون"، التي حصلت على جزء من ثروته بعد الطلاق، الانضمام إلى الجمعية الخيرية "غيفينغ بليدج" والتبرع بنصف ثروتها.

وبحسب تقديرات مختلفة، تتراوح قيمة ثروة ماكينزي بيزوس بين 35 و36 مليار دولار.

وتم إطلاق "غيفينغ بليدج" عام 2010 من قِبَل المليارديرات بيل غيتس ووارن بافيت، وهم من بين أغنى 40 شخصًا في أمريكا؛ حيث أعلنوا عن إعطاء جزء كبير من ثروتهم للجمعيات الخيرية، وفي الوقت الحالي انضم مئات الأثرياء الآخرين إلى الحملة.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، كسبت "ماكنزي" من إجراءات الطلاق ثروة قدرها 36 مليار دولار، أما وفقًا لـ"فوربس" فكسبت 35 مليار دولار، وقالت ماكنزي: لدى مبلغ من المال غير متناسب مع احتياجاتي، يمكنني مشاركته، إن الأعمال الخيرية ستأخذ كل اهتمامي، ولن أنتظر، وأخطط مواصلة أعمالي الخيرية حتى تصبح خزانتي فارغة؛ بحسب "فوربس".

التقت ماكنزي وجيف بيزوس في عام 1992، وتزوجا في عام 1993 (تأسست أمازون في عام 1994). وماكينزي روائية شهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد فازت بجائزة الكتاب الأمريكي لعام 2006، ومؤسس منظمة حقوق الإنسان "Bystander Revolution" عام 2014، وانفصل الزوجان عام 2019.