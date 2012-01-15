شاهد.. الأمطار تُنعش الحركة في مركزي "الهدا والشفا" في آخر أيام الإجازة

الغيوم الصباحية وكثافة السحب ترسم اللوحات الجمالية

تصوير: ماجد عسيري

شهدَ مركزا "الهدا والشفا" السياحيان بالطائف، ازدحامًا كثيفًا من قبل المتنزهين في اليوم الأخير لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، للطلاب والطالبات، وتزامن ذلك مع هطول أمطار خفيفية على المركزين، صاحبها كميات من الضباب الكثيف والذي استمر طوال النهار، في ظل اختفاء الشمس، وتراكم الغيوم، وبات النهار لديهما أشبه بالليل.

وشكلت لحظات الصباح اليوم في مركزي "الهدا والشفا" جمالًا أخاذًا، بتأثير من هطول الأمطار الخفيفة، وكميات الضباب الكثيفة التي كانت مثار جذب للكثير من الشهود لتوثيقها من خلال لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت "ترند" حفزت الكثير من المتابعين، وأثارت الكثيرين ممن لم يستطيعوا رؤية ذلك المنظر الجذاب.