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شاهد.. الأمطار تُنعش الحركة في مركزي "الهدا والشفا" في آخر أيام الإجازة

الغيوم الصباحية وكثافة السحب ترسم اللوحات الجمالية

تصوير: ماجد عسيري

شهدَ مركزا "الهدا والشفا" السياحيان بالطائف، ازدحامًا كثيفًا من قبل المتنزهين في اليوم الأخير لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، للطلاب والطالبات، وتزامن ذلك مع هطول أمطار خفيفية على المركزين، صاحبها كميات من الضباب الكثيف والذي استمر طوال النهار، في ظل اختفاء الشمس، وتراكم الغيوم، وبات النهار لديهما أشبه بالليل.

وشكلت لحظات الصباح اليوم في مركزي "الهدا والشفا" جمالًا أخاذًا، بتأثير من هطول الأمطار الخفيفة، وكميات الضباب الكثيفة التي كانت مثار جذب للكثير من الشهود لتوثيقها من خلال لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت "ترند" حفزت الكثير من المتابعين، وأثارت الكثيرين ممن لم يستطيعوا رؤية ذلك المنظر الجذاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الأمطار تُنعش الحركة في مركزي "الهدا والشفا" في آخر أيام الإجازة
سبق

تصوير: ماجد عسيري

شهدَ مركزا "الهدا والشفا" السياحيان بالطائف، ازدحامًا كثيفًا من قبل المتنزهين في اليوم الأخير لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، للطلاب والطالبات، وتزامن ذلك مع هطول أمطار خفيفية على المركزين، صاحبها كميات من الضباب الكثيف والذي استمر طوال النهار، في ظل اختفاء الشمس، وتراكم الغيوم، وبات النهار لديهما أشبه بالليل.

وشكلت لحظات الصباح اليوم في مركزي "الهدا والشفا" جمالًا أخاذًا، بتأثير من هطول الأمطار الخفيفة، وكميات الضباب الكثيفة التي كانت مثار جذب للكثير من الشهود لتوثيقها من خلال لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت "ترند" حفزت الكثير من المتابعين، وأثارت الكثيرين ممن لم يستطيعوا رؤية ذلك المنظر الجذاب.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
07:41 PM
اخر تعديل
15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
08:31 PM

شاهد.. الأمطار تُنعش الحركة في مركزي "الهدا والشفا" في آخر أيام الإجازة

الغيوم الصباحية وكثافة السحب ترسم اللوحات الجمالية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
5
697

تصوير: ماجد عسيري

شهدَ مركزا "الهدا والشفا" السياحيان بالطائف، ازدحامًا كثيفًا من قبل المتنزهين في اليوم الأخير لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، للطلاب والطالبات، وتزامن ذلك مع هطول أمطار خفيفية على المركزين، صاحبها كميات من الضباب الكثيف والذي استمر طوال النهار، في ظل اختفاء الشمس، وتراكم الغيوم، وبات النهار لديهما أشبه بالليل.

وشكلت لحظات الصباح اليوم في مركزي "الهدا والشفا" جمالًا أخاذًا، بتأثير من هطول الأمطار الخفيفة، وكميات الضباب الكثيفة التي كانت مثار جذب للكثير من الشهود لتوثيقها من خلال لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت "ترند" حفزت الكثير من المتابعين، وأثارت الكثيرين ممن لم يستطيعوا رؤية ذلك المنظر الجذاب.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
14,546
201,250 سيارة ..

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