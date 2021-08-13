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"الشؤون الإسلامية" بالجوف تضبط 86 مخالفة للإجراءات الاحترازية

تنفيذ 1672 جولة على المساجد للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأيام السبعة الماضية 1672 جولة ميدانية على المساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مدير الفرع محمد الدخيل: الجولات أسفرت عن ضبط 86 مخالفة شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي.

وأكد استمرار متابعة الجوامع والمصلين للحفاظ على صحة الجميع.

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"الشؤون الإسلامية" بالجوف تضبط 86 مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأيام السبعة الماضية 1672 جولة ميدانية على المساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مدير الفرع محمد الدخيل: الجولات أسفرت عن ضبط 86 مخالفة شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي.

وأكد استمرار متابعة الجوامع والمصلين للحفاظ على صحة الجميع.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
03:35 PM

"الشؤون الإسلامية" بالجوف تضبط 86 مخالفة للإجراءات الاحترازية

تنفيذ 1672 جولة على المساجد للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأيام السبعة الماضية 1672 جولة ميدانية على المساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مدير الفرع محمد الدخيل: الجولات أسفرت عن ضبط 86 مخالفة شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي.

وأكد استمرار متابعة الجوامع والمصلين للحفاظ على صحة الجميع.

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