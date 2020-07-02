النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية

نيجيريا تعيد فتح المدارس وتخفف حظر السفر جراء فيروس كورونا

إجمالي الإصابات 24567.. و565 حالة وفاة بالوباء

وافق الرئيس النيجيري محمد بخاري على إعادة فتح المؤسسات التعليمية في البلاد؛ على أن يتم السماح فقط لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية في سنواتهم الأخيرة بالعودة إلى الفصول الدراسية؛ لتمكينهم من الاستعداد للامتحانات الحاسمة.

وسيتم السماح بالسفر بين محافظات نيجيريا المختلفة بدءًا من اليوم، كجزء من التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق المفروضة منذ مارس الماضي، للتصدي لفيروس كورونا؛ وذلك بالتزامن مع تَوَاصل حظر التجوال من الساعة العاشرة ليلًا إلى الساعة الرابعة صباحًا.

وقد سجلت نيجيريا 24567 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و565 حالة وفاة بهذا الوباء؛ وذلك منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس في نيجيريا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
نيجيريا تعيد فتح المدارس وتخفف حظر السفر جراء فيروس كورونا
سبق

وافق الرئيس النيجيري محمد بخاري على إعادة فتح المؤسسات التعليمية في البلاد؛ على أن يتم السماح فقط لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية في سنواتهم الأخيرة بالعودة إلى الفصول الدراسية؛ لتمكينهم من الاستعداد للامتحانات الحاسمة.

وسيتم السماح بالسفر بين محافظات نيجيريا المختلفة بدءًا من اليوم، كجزء من التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق المفروضة منذ مارس الماضي، للتصدي لفيروس كورونا؛ وذلك بالتزامن مع تَوَاصل حظر التجوال من الساعة العاشرة ليلًا إلى الساعة الرابعة صباحًا.

وقد سجلت نيجيريا 24567 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و565 حالة وفاة بهذا الوباء؛ وذلك منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس في نيجيريا.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
08:41 AM

نيجيريا تعيد فتح المدارس وتخفف حظر السفر جراء فيروس كورونا

إجمالي الإصابات 24567.. و565 حالة وفاة بالوباء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
62

وافق الرئيس النيجيري محمد بخاري على إعادة فتح المؤسسات التعليمية في البلاد؛ على أن يتم السماح فقط لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية في سنواتهم الأخيرة بالعودة إلى الفصول الدراسية؛ لتمكينهم من الاستعداد للامتحانات الحاسمة.

وسيتم السماح بالسفر بين محافظات نيجيريا المختلفة بدءًا من اليوم، كجزء من التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق المفروضة منذ مارس الماضي، للتصدي لفيروس كورونا؛ وذلك بالتزامن مع تَوَاصل حظر التجوال من الساعة العاشرة ليلًا إلى الساعة الرابعة صباحًا.

وقد سجلت نيجيريا 24567 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و565 حالة وفاة بهذا الوباء؛ وذلك منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس في نيجيريا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,531
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,634
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,442
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,730

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة