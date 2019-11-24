ورصدت عدسة "سبق"، ربيع منطقة الجرد وجمعة ربيعة وما جاورهما؛ حيث اكتست باللون الأخضر في مشاهد عكست جمال الطبيعة، واستهوت الكثير من المتنزهين.

وتتميّز المنطقة الرابطة بين تهامة مكة المكرّمة وعسير باخضرار أراضيها واختفاء الشمس معظم نهار اليوم بسبب الغيوم، إلى جانب اعتدال درجات الحرارة.

تزيّنت أراضي تهامة عسير بالعشب الأخضر، عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة حتى مساء أمس السبت.

فيديو .. عندما تتزيّن تهامة ويكسو أراضيها الأخضر بإطلالة ريفية بديعة سويد الحارثي سبق 2019-11-24 تزيّنت أراضي تهامة عسير بالعشب الأخضر، عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة حتى مساء أمس السبت. وتتميّز المنطقة الرابطة بين تهامة مكة المكرّمة وعسير باخضرار أراضيها واختفاء الشمس معظم نهار اليوم بسبب الغيوم، إلى جانب اعتدال درجات الحرارة. ورصدت عدسة "سبق"، ربيع منطقة الجرد وجمعة ربيعة وما جاورهما؛ حيث اكتست باللون الأخضر في مشاهد عكست جمال الطبيعة، واستهوت الكثير من المتنزهين.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 11:41 AM

فيديو .. عندما تتزيّن تهامة ويكسو أراضيها الأخضر بإطلالة ريفية بديعة جمالها استهوى الكثير من المتنزهين بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها





A A A





8 مشاركة

تزيّنت أراضي تهامة عسير بالعشب الأخضر، عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة حتى مساء أمس السبت.

وتتميّز المنطقة الرابطة بين تهامة مكة المكرّمة وعسير باخضرار أراضيها واختفاء الشمس معظم نهار اليوم بسبب الغيوم، إلى جانب اعتدال درجات الحرارة.

ورصدت عدسة "سبق"، ربيع منطقة الجرد وجمعة ربيعة وما جاورهما؛ حيث اكتست باللون الأخضر في مشاهد عكست جمال الطبيعة، واستهوت الكثير من المتنزهين.