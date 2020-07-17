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لليوم الخامس.. "فتاة مكة" على قائمة المفقودين وأسرتها تناشد

لم يُعرف سبب عدم رجوعها إلى المنزل طيلة الأيام الماضية

جدد والد الفتاة العشرينية المتغيبة عن منزل ذويها بمكة المكرمة؛ مناشدته في البحث عنها، بعد أن اختفت عن الأنظار دون معرفة الأسباب التي حالت دون رجوعها لمنزل ذويها منذ الاثنين الماضي.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ تلقت بلاغًا من والد الفتاة، يفيد بتغيب ابنته البالغة من العمر 23 عامًا، بعد أن خرجت من منزل أسرتها عصر الاثنين الماضي ولم تعد.

وبحسب والدها؛ فإن ابنته، خرجت من منزل أسرتها بـ"جعرانة" في مكة المكرمة عصر الاثنين الماضي، ولم تعد حتى اللحظة، لافتًا إلى أن ابنته لا تعاني اعتلالات نفسية، ولم يُعرف سبب عدم رجوعها إلى المنزل طيلة الأيام الماضية.

وأشار إلى أنه أبلغ شرطة الشرائع عن مفقودته، في حين تُواصل الجهات الأمنية تكثيف البحث عن الفتاة المتغيبة، داعيًا مَن تتوفر لديه معلومات عنها إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل معه على الرقم 0500704722.

اختفاء فتاة

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لليوم الخامس.. "فتاة مكة" على قائمة المفقودين وأسرتها تناشد
سبق

جدد والد الفتاة العشرينية المتغيبة عن منزل ذويها بمكة المكرمة؛ مناشدته في البحث عنها، بعد أن اختفت عن الأنظار دون معرفة الأسباب التي حالت دون رجوعها لمنزل ذويها منذ الاثنين الماضي.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ تلقت بلاغًا من والد الفتاة، يفيد بتغيب ابنته البالغة من العمر 23 عامًا، بعد أن خرجت من منزل أسرتها عصر الاثنين الماضي ولم تعد.

وبحسب والدها؛ فإن ابنته، خرجت من منزل أسرتها بـ"جعرانة" في مكة المكرمة عصر الاثنين الماضي، ولم تعد حتى اللحظة، لافتًا إلى أن ابنته لا تعاني اعتلالات نفسية، ولم يُعرف سبب عدم رجوعها إلى المنزل طيلة الأيام الماضية.

وأشار إلى أنه أبلغ شرطة الشرائع عن مفقودته، في حين تُواصل الجهات الأمنية تكثيف البحث عن الفتاة المتغيبة، داعيًا مَن تتوفر لديه معلومات عنها إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل معه على الرقم 0500704722.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
02:07 AM

لليوم الخامس.. "فتاة مكة" على قائمة المفقودين وأسرتها تناشد

لم يُعرف سبب عدم رجوعها إلى المنزل طيلة الأيام الماضية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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983

جدد والد الفتاة العشرينية المتغيبة عن منزل ذويها بمكة المكرمة؛ مناشدته في البحث عنها، بعد أن اختفت عن الأنظار دون معرفة الأسباب التي حالت دون رجوعها لمنزل ذويها منذ الاثنين الماضي.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ تلقت بلاغًا من والد الفتاة، يفيد بتغيب ابنته البالغة من العمر 23 عامًا، بعد أن خرجت من منزل أسرتها عصر الاثنين الماضي ولم تعد.

وبحسب والدها؛ فإن ابنته، خرجت من منزل أسرتها بـ"جعرانة" في مكة المكرمة عصر الاثنين الماضي، ولم تعد حتى اللحظة، لافتًا إلى أن ابنته لا تعاني اعتلالات نفسية، ولم يُعرف سبب عدم رجوعها إلى المنزل طيلة الأيام الماضية.

وأشار إلى أنه أبلغ شرطة الشرائع عن مفقودته، في حين تُواصل الجهات الأمنية تكثيف البحث عن الفتاة المتغيبة، داعيًا مَن تتوفر لديه معلومات عنها إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل معه على الرقم 0500704722.

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