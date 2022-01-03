"منظمة السياحة العربية" تطلق برنامج جوجل للتميز الوظيفي بـ 3 دول عربية

لتنمية مهارات أكثر من 20 ألف متدرب من الباحثين عن العمل بالمجال

كشف رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، عن إطلاق المنظمة برنامج جوجل العالمية للتميز الوظيفي في المجال السياحي، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأربعاء المقبل، لتقديم منح من قبل شركة جوجل العالمية كبرامج تدريبية افتراضية لتنمية مهارات أكثر من 20 ألف متدرب من الباحثين عن العمل في المجال السياحي، أو مَن يرغبون في رفع قدراتهم للترقي في مجالات أعمالهم والذين تأثروا سلبياً نتيجة لجائحة كورونا COVID-19 بالقطاع الخاص.

وأشار آل فهيد، إلى أنه تم تخصيص المرحلة الأولى من البرنامج لثلاث دول عربية وهي المملكة ومصر والإمارات، ويجري التنسيق مع وزارات وهيئات السياحة في الدول التي خصص لها هذا البرنامج.

وأكد آل فهيد، أن هذا البرنامج يهدف لتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للحصول على وظائف في كافة مجالات السياحة والتي تشمل (التحول الرقمي، مفهوم الإدارة، إدارة الجودة والسلامة، وريادة الاعمال، الموارد البشرية، وإدارة المشاريع المصممة لصناعة السياحة )، مقدما شكره وتقديره لشركة جوجل العالمية على تبنيهم هذا البرنامج الضخم بالعالم العربي انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية تجاه العاملين في القطاع السياحي الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل الاقتصادي عالميا ، مواصلا بأن هذا البرنامج قد تم تصميمه وإعداده بالتعاون مع صرح تعليمي عربي نفخر به جميعا وهي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمرتبطة بعدة جامعات عالمية والتي تتمتع بخبرات متميزة في مجالات التعليم والتدريب والتطوير بشكل عام والجودة وريادة الأعمال بشكل خاص.

ولفت إلى أنه انطلاقاً من أهداف المنظمة في تمكين المرأة للانخراط في العمل بالمجالات السياحية فستحظى بنسبة 50 % من الدورات التدريبية المعدة لهذا البرنامج وأن الفئات العمرية المستهدفة للجنسين تتراوح بين 23 و40 عامًا.

وتشير التقارير التي أعدتها المنظمة بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي، إلى أن إجمالي الخسائر في الناتج المحلى الإجمالي العالمي وصل إلى 12.5 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021م والذي نتج عن الانخفاض الحاد في حركة السفر الدولي والذي وصلت خسائره بحدود 1.4 تريليون دولار من عائدات التصدير - أي ما يربو على 11 ضعف الخسائر التي تكبدها العالم في أثناء الأزمة الاقتصادية في عام 2009، وتعرض أيضاً بحدود 197.5 مليون وظيفة على مستوى العالم يعملون في قطاعي السياحة والطيران لفقد وظائفهم أو خطر فقدها ونسبة كبيرة منهم يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصلت نسبة فقد الوظائف العاملة في قطاعي السياحة والطيران بعالمنا العربي بحدود 57.1 % مما يؤكد رؤية المنظمة إلى أهمية التدريب والتأهيل خلال تلك الفترة لكافة العاملين في القطاع السياحي العربي، وخاصة من خلال برامج سياحية تدعم التحول الرقمي لتجهيز جيل واعٍ وقادر على استعادة موقعه بأحدث السبل والمهارات لقيادة السياحة العربية مستقبلاً ووضعها في الموقع الذي تستحقه على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.