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مصر تنشئ بنية تحتية حول السد العالي استعداداً لاحتمال انهيار سد النهضة

"عبدالعاطي" بيّن أنها ستستوعب كميات كبيرة من المياه

ذكر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطى، اليوم الثلاثاء، أن تستعد لكل الاحتمالات الخاصة بسد النهضة الأثيوبى، ومنها احتمال انهيار السد، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محددة.

وأضاف "عبدالعاطي" خلال فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه، أن مشروعات البنية تراعي أيضاً احتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد، لذلك فالوزارة تستعد لكل المخاطر، ووفقاً لما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وحذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأول أثيوبيا من إهدار مزيد من الوقت بشأن مفاوضات سد النهضة المتعثرة، مشدداً على أن بلاده تتطلع للتوصل في أقرب وقت، وبلا مزيد من الإبطاء إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً؛ اتساقاً مع بيان مجلس الأمن الدولي الأخير.

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مصر تنشئ بنية تحتية حول السد العالي استعداداً لاحتمال انهيار سد النهضة
سبق

ذكر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطى، اليوم الثلاثاء، أن تستعد لكل الاحتمالات الخاصة بسد النهضة الأثيوبى، ومنها احتمال انهيار السد، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محددة.

وأضاف "عبدالعاطي" خلال فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه، أن مشروعات البنية تراعي أيضاً احتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد، لذلك فالوزارة تستعد لكل المخاطر، ووفقاً لما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وحذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأول أثيوبيا من إهدار مزيد من الوقت بشأن مفاوضات سد النهضة المتعثرة، مشدداً على أن بلاده تتطلع للتوصل في أقرب وقت، وبلا مزيد من الإبطاء إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً؛ اتساقاً مع بيان مجلس الأمن الدولي الأخير.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
04:17 PM

مصر تنشئ بنية تحتية حول السد العالي استعداداً لاحتمال انهيار سد النهضة

"عبدالعاطي" بيّن أنها ستستوعب كميات كبيرة من المياه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطى، اليوم الثلاثاء، أن تستعد لكل الاحتمالات الخاصة بسد النهضة الأثيوبى، ومنها احتمال انهيار السد، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محددة.

وأضاف "عبدالعاطي" خلال فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه، أن مشروعات البنية تراعي أيضاً احتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد، لذلك فالوزارة تستعد لكل المخاطر، ووفقاً لما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وحذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأول أثيوبيا من إهدار مزيد من الوقت بشأن مفاوضات سد النهضة المتعثرة، مشدداً على أن بلاده تتطلع للتوصل في أقرب وقت، وبلا مزيد من الإبطاء إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً؛ اتساقاً مع بيان مجلس الأمن الدولي الأخير.

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