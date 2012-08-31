ترقية الدكتورة ابتسام الشدي إلى أستاذ بصيدلة جامعة سعود

أصدرت أمانة المجلس العلمي بجامعة الملك سعود، اليوم الاثنين، الموافقة على ترقية الدكتورة ابتسام بنت سعد الشدي، إلى درجة أستاذ في قسم العقاقير بكلية الصيدلة.
وتمنى المجلس لـ"الشدي" التوفيق والسداد لما فيه خدمة الجامعة والمجتمع.
أصدرت أمانة المجلس العلمي بجامعة الملك سعود، اليوم الاثنين، الموافقة على ترقية الدكتورة ابتسام بنت سعد الشدي، إلى درجة أستاذ في قسم العقاقير بكلية الصيدلة.
وتمنى المجلس لـ"الشدي" التوفيق والسداد لما فيه خدمة الجامعة والمجتمع.
أصدرت أمانة المجلس العلمي بجامعة الملك سعود، اليوم الاثنين، الموافقة على ترقية الدكتورة ابتسام بنت سعد الشدي، إلى درجة أستاذ في قسم العقاقير بكلية الصيدلة.
وتمنى المجلس لـ"الشدي" التوفيق والسداد لما فيه خدمة الجامعة والمجتمع.
أصدرت أمانة المجلس العلمي بجامعة الملك سعود، اليوم الاثنين، الموافقة على ترقية الدكتورة ابتسام بنت سعد الشدي، إلى درجة أستاذ في قسم العقاقير بكلية الصيدلة.
وتمنى المجلس لـ"الشدي" التوفيق والسداد لما فيه خدمة الجامعة والمجتمع.