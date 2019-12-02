النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشبانة" يرعى غداً حفل افتتاح اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب

سيناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها الحريات الصحفية في الوطن العربي

يرعى وزير الإعلام تركي الشبانة مساء غد الثلاثاء بفندق الهيلتون بالرياض حفل افتتاح اجتماع الأمانة العامة بالاتحاد العام للصحفيين العرب الذي تستضيفة هيئة الصحفيين السعوديين ويشارك فيه ممثلو النقابات العربية الأعضاء في اتحاد الصحفيين العرب.

وسيناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الإعلامية المطروحة على جدول الاجتماعات، أبرزها علاقة اتحاد الصحفيين مع المنظمات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، وجامعة الدول العربية، ومسألة الحريات الصحفية والنقابية في الوطن العربي، والمستجدات المتعلقة بطلب بعض العضويات في الاتحاد، والإعداد للاجتماع القادم للمكتب الدائم للاتحاد، بالإضافة إلى بعض الجوانب الإدارية والتنظيمية .

ورحب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين خالد المالك بالزملاء أعضاء الأمانة العامة، وأبدى سروره باستضافة الهيئة للاجتماع وتزامنه مع فعاليات منتدى الإعلام السعودي، وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تمنح الفرصة للإعلاميين في الوطن العربي أن يقفوا مباشرة على المنجز الذي تحقق على صعيد الإعلام وأن يلتقوا زملاءهم الإعلاميين السعوديين ويتبادلوا الخبرات والحديث حول هموم الإعلام وقضاياه.

ومن جانبه شكر مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب لهيئة الصحفيين السعوديين حسن استضافتهم لاجماعات الأمانة العامة، مؤكدًا أنه ليس غريباً على الهيئة ولا على السعودية احتضان مثل هذه الاجتماعات فهي ملتقى العرب وسنده، وأثنى على دور هيئة الصحفيين كعضو فاعل ومؤثر في قيادة الاتحاد، وقال نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون والتعاضد ما بين الاتحاد والهيئة .
وأضاف: من حسن الصدف أن يتزامن اجتماعنا مع فعاليات منتدى الإعلام السعودي الذي ولد ناجحاً وأتاح لنا فرصة لقاء زملاء الإعلام في العالم والتحاور معهم.

وزير الإعلام تركي الشبانة الرياض اجتماع الأمانة العامة بالاتحاد العام للصحفيين العرب هيئة الصحفيين السعوديين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشبانة" يرعى غداً حفل افتتاح اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب
سبق

يرعى وزير الإعلام تركي الشبانة مساء غد الثلاثاء بفندق الهيلتون بالرياض حفل افتتاح اجتماع الأمانة العامة بالاتحاد العام للصحفيين العرب الذي تستضيفة هيئة الصحفيين السعوديين ويشارك فيه ممثلو النقابات العربية الأعضاء في اتحاد الصحفيين العرب.

وسيناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الإعلامية المطروحة على جدول الاجتماعات، أبرزها علاقة اتحاد الصحفيين مع المنظمات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، وجامعة الدول العربية، ومسألة الحريات الصحفية والنقابية في الوطن العربي، والمستجدات المتعلقة بطلب بعض العضويات في الاتحاد، والإعداد للاجتماع القادم للمكتب الدائم للاتحاد، بالإضافة إلى بعض الجوانب الإدارية والتنظيمية .

ورحب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين خالد المالك بالزملاء أعضاء الأمانة العامة، وأبدى سروره باستضافة الهيئة للاجتماع وتزامنه مع فعاليات منتدى الإعلام السعودي، وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تمنح الفرصة للإعلاميين في الوطن العربي أن يقفوا مباشرة على المنجز الذي تحقق على صعيد الإعلام وأن يلتقوا زملاءهم الإعلاميين السعوديين ويتبادلوا الخبرات والحديث حول هموم الإعلام وقضاياه.

ومن جانبه شكر مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب لهيئة الصحفيين السعوديين حسن استضافتهم لاجماعات الأمانة العامة، مؤكدًا أنه ليس غريباً على الهيئة ولا على السعودية احتضان مثل هذه الاجتماعات فهي ملتقى العرب وسنده، وأثنى على دور هيئة الصحفيين كعضو فاعل ومؤثر في قيادة الاتحاد، وقال نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون والتعاضد ما بين الاتحاد والهيئة .
وأضاف: من حسن الصدف أن يتزامن اجتماعنا مع فعاليات منتدى الإعلام السعودي الذي ولد ناجحاً وأتاح لنا فرصة لقاء زملاء الإعلام في العالم والتحاور معهم.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
03:36 PM

"الشبانة" يرعى غداً حفل افتتاح اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب

سيناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها الحريات الصحفية في الوطن العربي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
159

يرعى وزير الإعلام تركي الشبانة مساء غد الثلاثاء بفندق الهيلتون بالرياض حفل افتتاح اجتماع الأمانة العامة بالاتحاد العام للصحفيين العرب الذي تستضيفة هيئة الصحفيين السعوديين ويشارك فيه ممثلو النقابات العربية الأعضاء في اتحاد الصحفيين العرب.

وسيناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الإعلامية المطروحة على جدول الاجتماعات، أبرزها علاقة اتحاد الصحفيين مع المنظمات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، وجامعة الدول العربية، ومسألة الحريات الصحفية والنقابية في الوطن العربي، والمستجدات المتعلقة بطلب بعض العضويات في الاتحاد، والإعداد للاجتماع القادم للمكتب الدائم للاتحاد، بالإضافة إلى بعض الجوانب الإدارية والتنظيمية .

ورحب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين خالد المالك بالزملاء أعضاء الأمانة العامة، وأبدى سروره باستضافة الهيئة للاجتماع وتزامنه مع فعاليات منتدى الإعلام السعودي، وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تمنح الفرصة للإعلاميين في الوطن العربي أن يقفوا مباشرة على المنجز الذي تحقق على صعيد الإعلام وأن يلتقوا زملاءهم الإعلاميين السعوديين ويتبادلوا الخبرات والحديث حول هموم الإعلام وقضاياه.

ومن جانبه شكر مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب لهيئة الصحفيين السعوديين حسن استضافتهم لاجماعات الأمانة العامة، مؤكدًا أنه ليس غريباً على الهيئة ولا على السعودية احتضان مثل هذه الاجتماعات فهي ملتقى العرب وسنده، وأثنى على دور هيئة الصحفيين كعضو فاعل ومؤثر في قيادة الاتحاد، وقال نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون والتعاضد ما بين الاتحاد والهيئة .
وأضاف: من حسن الصدف أن يتزامن اجتماعنا مع فعاليات منتدى الإعلام السعودي الذي ولد ناجحاً وأتاح لنا فرصة لقاء زملاء الإعلام في العالم والتحاور معهم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,412
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,823
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,174
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,537

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة