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اليونان تعيد فتح مطاراتها وتعلن بداية موسم السياحة الصيفية

بعد 3 أشهر من العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

أعادت اليونان فتح مطاراتها الرئيسة أمام الرحلات الدولية يوم الإثنين، على أمل إنعاش قطاع السياحة الحيوي بالنسبة لها بعد ثلاثة أشهر من العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويوفر قطاع السياحة قرابة 700 ألف وظيفة في اليونان، ويمثل نحو 20 في المئة من الناتج الاقتصادي للبلاد، لذا فإن نجاح هذا القطاع مهم للغاية لإنعاش اقتصادها، وهي التي خرجت قبل عامين من أزمة ديون استمرت لعقد من الزمان.

وقصد نحو 33 مليون سائح هذه الدولة المطلة على البحر المتوسط العام الماضي، ما جعلها تحقق عائدات بلغت 19 مليار يورو.

ووفق رويترز سيخضع المسافرون القادمون من مطارات تعدها وكالة سلامة الطيران الأوروبية على قدر عال من الخطورة لفحوص الفيروس، وسيوضعون قيد الحجر الصحي لفترات تصل إلى 14 يوماً حسب نتائج الفحوص.. ولا تزال القيود سارية على المسافرين القادمين من بريطانيا وتركيا، كما سيخضع القادمون من مطارات أخرى لعمليات فحص عشوائية.

وساعدت القيود التي فرضتها اليونان على الحركة في مارس في احتواء انتشار العدوى بمرض كوفيد-19، إذ لم تسجل البلاد سوى ما يربو قليلا على 3000 حالة، وهو عدد منخفض نسبيا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إلا أن ذلك وضع الاقتصاد في حالة جمود.

اليونان فيروس كورونا الجديد

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اليونان تعيد فتح مطاراتها وتعلن بداية موسم السياحة الصيفية
سبق

أعادت اليونان فتح مطاراتها الرئيسة أمام الرحلات الدولية يوم الإثنين، على أمل إنعاش قطاع السياحة الحيوي بالنسبة لها بعد ثلاثة أشهر من العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويوفر قطاع السياحة قرابة 700 ألف وظيفة في اليونان، ويمثل نحو 20 في المئة من الناتج الاقتصادي للبلاد، لذا فإن نجاح هذا القطاع مهم للغاية لإنعاش اقتصادها، وهي التي خرجت قبل عامين من أزمة ديون استمرت لعقد من الزمان.

وقصد نحو 33 مليون سائح هذه الدولة المطلة على البحر المتوسط العام الماضي، ما جعلها تحقق عائدات بلغت 19 مليار يورو.

ووفق رويترز سيخضع المسافرون القادمون من مطارات تعدها وكالة سلامة الطيران الأوروبية على قدر عال من الخطورة لفحوص الفيروس، وسيوضعون قيد الحجر الصحي لفترات تصل إلى 14 يوماً حسب نتائج الفحوص.. ولا تزال القيود سارية على المسافرين القادمين من بريطانيا وتركيا، كما سيخضع القادمون من مطارات أخرى لعمليات فحص عشوائية.

وساعدت القيود التي فرضتها اليونان على الحركة في مارس في احتواء انتشار العدوى بمرض كوفيد-19، إذ لم تسجل البلاد سوى ما يربو قليلا على 3000 حالة، وهو عدد منخفض نسبيا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إلا أن ذلك وضع الاقتصاد في حالة جمود.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
01:13 PM

اليونان تعيد فتح مطاراتها وتعلن بداية موسم السياحة الصيفية

بعد 3 أشهر من العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعادت اليونان فتح مطاراتها الرئيسة أمام الرحلات الدولية يوم الإثنين، على أمل إنعاش قطاع السياحة الحيوي بالنسبة لها بعد ثلاثة أشهر من العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويوفر قطاع السياحة قرابة 700 ألف وظيفة في اليونان، ويمثل نحو 20 في المئة من الناتج الاقتصادي للبلاد، لذا فإن نجاح هذا القطاع مهم للغاية لإنعاش اقتصادها، وهي التي خرجت قبل عامين من أزمة ديون استمرت لعقد من الزمان.

وقصد نحو 33 مليون سائح هذه الدولة المطلة على البحر المتوسط العام الماضي، ما جعلها تحقق عائدات بلغت 19 مليار يورو.

ووفق رويترز سيخضع المسافرون القادمون من مطارات تعدها وكالة سلامة الطيران الأوروبية على قدر عال من الخطورة لفحوص الفيروس، وسيوضعون قيد الحجر الصحي لفترات تصل إلى 14 يوماً حسب نتائج الفحوص.. ولا تزال القيود سارية على المسافرين القادمين من بريطانيا وتركيا، كما سيخضع القادمون من مطارات أخرى لعمليات فحص عشوائية.

وساعدت القيود التي فرضتها اليونان على الحركة في مارس في احتواء انتشار العدوى بمرض كوفيد-19، إذ لم تسجل البلاد سوى ما يربو قليلا على 3000 حالة، وهو عدد منخفض نسبيا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إلا أن ذلك وضع الاقتصاد في حالة جمود.

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