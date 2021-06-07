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"صور استغلال الجماعات الإرهابية للتبرعات" في تحذيرات دعوية بعرعر

عبر 16 كلمة يلقيها دعاة ومتخصصون بمجال الأمن الفكري تقدم بالمساجد

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها بمنطقة الحدود الشمالية- اليوم، سلسلة من الكلمات الوعظية بعنوان: "صور من استغلال الجماعات الإرهابية للتبرعات"، يلقيها عدد من الدعاة والمختصين في مجال الأمن الفكري في مساجد وجوامع مدينة عرعر بعد صلاة المغرب.

وتأتي هذه الكلمات بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ضمن برنامج "التحذير من جمع التبرعات إلى جهات خارجية"، الذي تنفذه الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية الناس بخطر الجماعات الإرهابية والأحزاب المنحرفة، والتحذير من الانسياق خلف الطرق غير المشروعة لجمع التبرعات.

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"صور استغلال الجماعات الإرهابية للتبرعات" في تحذيرات دعوية بعرعر
سبق

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها بمنطقة الحدود الشمالية- اليوم، سلسلة من الكلمات الوعظية بعنوان: "صور من استغلال الجماعات الإرهابية للتبرعات"، يلقيها عدد من الدعاة والمختصين في مجال الأمن الفكري في مساجد وجوامع مدينة عرعر بعد صلاة المغرب.

وتأتي هذه الكلمات بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ضمن برنامج "التحذير من جمع التبرعات إلى جهات خارجية"، الذي تنفذه الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية الناس بخطر الجماعات الإرهابية والأحزاب المنحرفة، والتحذير من الانسياق خلف الطرق غير المشروعة لجمع التبرعات.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
01:39 PM

"صور استغلال الجماعات الإرهابية للتبرعات" في تحذيرات دعوية بعرعر

عبر 16 كلمة يلقيها دعاة ومتخصصون بمجال الأمن الفكري تقدم بالمساجد

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
4,457

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها بمنطقة الحدود الشمالية- اليوم، سلسلة من الكلمات الوعظية بعنوان: "صور من استغلال الجماعات الإرهابية للتبرعات"، يلقيها عدد من الدعاة والمختصين في مجال الأمن الفكري في مساجد وجوامع مدينة عرعر بعد صلاة المغرب.

وتأتي هذه الكلمات بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ضمن برنامج "التحذير من جمع التبرعات إلى جهات خارجية"، الذي تنفذه الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية الناس بخطر الجماعات الإرهابية والأحزاب المنحرفة، والتحذير من الانسياق خلف الطرق غير المشروعة لجمع التبرعات.

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