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"الصحة": تسجيل 672 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1092 خلال الـ24 ساعة الماضية

أحد الأطباء يدّعي وجود علاج لـ"كورونا".. متحدث "الصحة" يوضح

"العبدالعالي": يتعرض من يقوم بأي ادعاء مخالف للمساءلة وفق الأنظمة

علّق متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، على ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد-19)، مبيناً أن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث.

وقال حساب متحدث "الصحة" على "تويتر" مفصلاً: إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد-19)، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه، ويتعرض من يقوم به للمساءلة وفق الأنظمة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أحد الأطباء يدّعي وجود علاج لـ"كورونا".. متحدث "الصحة" يوضح
سبق

علّق متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، على ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد-19)، مبيناً أن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث.

وقال حساب متحدث "الصحة" على "تويتر" مفصلاً: إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد-19)، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه، ويتعرض من يقوم به للمساءلة وفق الأنظمة.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
04:04 PM

أحد الأطباء يدّعي وجود علاج لـ"كورونا".. متحدث "الصحة" يوضح

"العبدالعالي": يتعرض من يقوم بأي ادعاء مخالف للمساءلة وفق الأنظمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علّق متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، على ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد-19)، مبيناً أن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث.

وقال حساب متحدث "الصحة" على "تويتر" مفصلاً: إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد-19)، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه، ويتعرض من يقوم به للمساءلة وفق الأنظمة.

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