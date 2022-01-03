أعلنت وزارة الدفاع، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت هدفًا جويًا معاديًا أطلق نحو مدينة الطائف. وأكدت وزارة الدفاع السعودية، أن التهديد الجوي أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني، وأنها تتخذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين.

"الدفاع": الدفاعات السعودية تعترض وتدمر هدفًا جويًا معاديًا أطلق نحو مدينة الطائف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-03 أعلنت وزارة الدفاع، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت هدفًا جويًا معاديًا أطلق نحو مدينة الطائف.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية، أن التهديد الجوي أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني، وأنها تتخذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443 05:58 PM

اخر تعديل 03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443 09:41 PM

"الدفاع": الدفاعات السعودية تعترض وتدمر هدفًا جويًا معاديًا أطلق نحو مدينة الطائف أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني





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أعلنت وزارة الدفاع، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت هدفًا جويًا معاديًا أطلق نحو مدينة الطائف.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية، أن التهديد الجوي أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني، وأنها تتخذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين.