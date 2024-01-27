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صحة المدينة تنفّذ 360 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت 63 زيارة للمستشفيات و22 للمراكز الحكومية و52 للمجمعات

نفّذت صحة المدينة المنوّرة 360 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال الفترة 16 - 22 من الشهر الجاري، بهدف التأكّد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وشملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و22 زيارة للمراكز الحكومية و52 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 208 زيارات للصيدليات و15 زيارة مختبرات، وتؤكّد صحة المدينة استمرارية عمل الفرق التفتيشية الميدانية لكل المواقع للتأكّد من تطبيق التعليمات كافة في جميع المواقع للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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صحة المدينة تنفّذ 360 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت صحة المدينة المنوّرة 360 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال الفترة 16 - 22 من الشهر الجاري، بهدف التأكّد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وشملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و22 زيارة للمراكز الحكومية و52 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 208 زيارات للصيدليات و15 زيارة مختبرات، وتؤكّد صحة المدينة استمرارية عمل الفرق التفتيشية الميدانية لكل المواقع للتأكّد من تطبيق التعليمات كافة في جميع المواقع للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
09:51 AM

صحة المدينة تنفّذ 360 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت 63 زيارة للمستشفيات و22 للمراكز الحكومية و52 للمجمعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نفّذت صحة المدينة المنوّرة 360 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال الفترة 16 - 22 من الشهر الجاري، بهدف التأكّد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وشملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و22 زيارة للمراكز الحكومية و52 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 208 زيارات للصيدليات و15 زيارة مختبرات، وتؤكّد صحة المدينة استمرارية عمل الفرق التفتيشية الميدانية لكل المواقع للتأكّد من تطبيق التعليمات كافة في جميع المواقع للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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