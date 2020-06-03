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هيئة المواصفات تتيح خدمة حجز المواعيد إلكترونياً للمستفيدين

في إطار جهودها لتخفيف زحام المراجعين التزاماً بالإجراءات الاحترازية

أتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للمستفيدين من خدماتها، خدمة حجز موعد بشكل إلكتروني، في إطار جهودها لتخفيف زحام المراجعين التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الجهات المعنية.

وأكّدت الهيئة أن هذا الخدمة تتيح للمستفيد تحديد الخدمة التي يرغب في الحصول عليها بشكل واضح، وتسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمة التي تقدمها الهيئة لمراجعيها، كما أنها تقلل الوقت المستغرق في خدمة المستفيدين من خلال تنظيم وقت استقبالهم.

وأوضحت هيئة المواصفات أنه يمكن للمستفيدين حجز موعد لعدد من الخدمات من بينها فحص المركبات المستوردة، ومعايرة الأجهزة، وكذلك خدمة اختبار العيّنات في مختبرات الهيئة.

ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها إلى التواصل معها من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، أو التواصل مع مركز خدمة المستفيدين من خلال البريد الإلكتروني info@saso.gov.sa، أو الاتصال بالرقم 920009085.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة المواصفات تتيح خدمة حجز المواعيد إلكترونياً للمستفيدين
سبق

أتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للمستفيدين من خدماتها، خدمة حجز موعد بشكل إلكتروني، في إطار جهودها لتخفيف زحام المراجعين التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الجهات المعنية.

وأكّدت الهيئة أن هذا الخدمة تتيح للمستفيد تحديد الخدمة التي يرغب في الحصول عليها بشكل واضح، وتسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمة التي تقدمها الهيئة لمراجعيها، كما أنها تقلل الوقت المستغرق في خدمة المستفيدين من خلال تنظيم وقت استقبالهم.

وأوضحت هيئة المواصفات أنه يمكن للمستفيدين حجز موعد لعدد من الخدمات من بينها فحص المركبات المستوردة، ومعايرة الأجهزة، وكذلك خدمة اختبار العيّنات في مختبرات الهيئة.

ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها إلى التواصل معها من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، أو التواصل مع مركز خدمة المستفيدين من خلال البريد الإلكتروني info@saso.gov.sa، أو الاتصال بالرقم 920009085.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
12:21 PM

هيئة المواصفات تتيح خدمة حجز المواعيد إلكترونياً للمستفيدين

في إطار جهودها لتخفيف زحام المراجعين التزاماً بالإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للمستفيدين من خدماتها، خدمة حجز موعد بشكل إلكتروني، في إطار جهودها لتخفيف زحام المراجعين التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الجهات المعنية.

وأكّدت الهيئة أن هذا الخدمة تتيح للمستفيد تحديد الخدمة التي يرغب في الحصول عليها بشكل واضح، وتسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمة التي تقدمها الهيئة لمراجعيها، كما أنها تقلل الوقت المستغرق في خدمة المستفيدين من خلال تنظيم وقت استقبالهم.

وأوضحت هيئة المواصفات أنه يمكن للمستفيدين حجز موعد لعدد من الخدمات من بينها فحص المركبات المستوردة، ومعايرة الأجهزة، وكذلك خدمة اختبار العيّنات في مختبرات الهيئة.

ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها إلى التواصل معها من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، أو التواصل مع مركز خدمة المستفيدين من خلال البريد الإلكتروني info@saso.gov.sa، أو الاتصال بالرقم 920009085.

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