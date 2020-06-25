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المملكة ترحب بقرار كوسوفا إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية

الخارجية تنوه بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار حكومة جمهورية كوسوفا إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في إقليم جمهورية كوسوفا.

ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.

وزارة الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة ترحب بقرار كوسوفا إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار حكومة جمهورية كوسوفا إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في إقليم جمهورية كوسوفا.

ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
09:15 PM

المملكة ترحب بقرار كوسوفا إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية

الخارجية تنوه بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار حكومة جمهورية كوسوفا إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في إقليم جمهورية كوسوفا.

ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.

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