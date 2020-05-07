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أمطار غزيرة وبرد وأتربة وسيول.. "مدني جازان" يحذر من مخاطر التقلبات والمتغيرات الجوية

دعا إلى الابتعاد عن أي مخاطر وتفادي الأسلاك والتوصيلات الكهربائية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة تستمر حتى مساء اليوم الخميس، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه في انعدام الرؤية.
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن أي مخاطر نتيجة هذه المتغيرات الجوية ومنها تفادي الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، ومراقبة الأطفال وتوجيههم بالابتعاد عنها وعن أي مواقع أخرى خطرة حفاظاً على سلامتهم، وعدم المخاطرة والمجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء بالمنزل وفي الأماكن الآمنة وقت هطول الأمطار وجريان السيول وأهاب بالجميع بالاطلاع على ما تبثه المديرية العامة للدفاع المدني من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع أي أخطار على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة .
وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية بشكل مستمر ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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أمطار غزيرة وبرد وأتربة وسيول.. "مدني جازان" يحذر من مخاطر التقلبات والمتغيرات الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة تستمر حتى مساء اليوم الخميس، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه في انعدام الرؤية.
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن أي مخاطر نتيجة هذه المتغيرات الجوية ومنها تفادي الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، ومراقبة الأطفال وتوجيههم بالابتعاد عنها وعن أي مواقع أخرى خطرة حفاظاً على سلامتهم، وعدم المخاطرة والمجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء بالمنزل وفي الأماكن الآمنة وقت هطول الأمطار وجريان السيول وأهاب بالجميع بالاطلاع على ما تبثه المديرية العامة للدفاع المدني من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع أي أخطار على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة .
وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية بشكل مستمر ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
03:27 PM

أمطار غزيرة وبرد وأتربة وسيول.. "مدني جازان" يحذر من مخاطر التقلبات والمتغيرات الجوية

دعا إلى الابتعاد عن أي مخاطر وتفادي الأسلاك والتوصيلات الكهربائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة تستمر حتى مساء اليوم الخميس، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه في انعدام الرؤية.
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن أي مخاطر نتيجة هذه المتغيرات الجوية ومنها تفادي الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، ومراقبة الأطفال وتوجيههم بالابتعاد عنها وعن أي مواقع أخرى خطرة حفاظاً على سلامتهم، وعدم المخاطرة والمجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء بالمنزل وفي الأماكن الآمنة وقت هطول الأمطار وجريان السيول وأهاب بالجميع بالاطلاع على ما تبثه المديرية العامة للدفاع المدني من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع أي أخطار على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة .
وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية بشكل مستمر ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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