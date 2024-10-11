أعلن البنك الأهلي التجاري اليوم عبر موقع "تداول" توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا . وقال البنك: اتفق البنكان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية. وكانت قد أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) صباح الأحد تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب المجموعة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة . وقالت "تداول" إن ذلك يأتي تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الاثنين . وجاء الإعلان بعد قليل من إعلان مماثل يخص سهم البنك الأهلي التجاري حيث أعلنت (تداول) اليوم تعليق تداول السهم لجلسة تداول واحدة أيضًا بناءً على طلب البنك وتمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الاثنين .

"البنك الأهلي" و"سامبا" يوقعان اتفاقية ملزمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-11 أعلن البنك الأهلي التجاري اليوم عبر موقع "تداول" توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا .



وقال البنك: اتفق البنكان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.



وكانت قد أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) صباح الأحد تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب المجموعة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة .



وقالت "تداول" إن ذلك يأتي تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الاثنين .



وجاء الإعلان بعد قليل من إعلان مماثل يخص سهم البنك الأهلي التجاري حيث أعلنت (تداول) اليوم تعليق تداول السهم لجلسة تداول واحدة أيضًا بناءً على طلب البنك وتمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الاثنين .

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 03:42 PM

"البنك الأهلي" و"سامبا" يوقعان اتفاقية ملزمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لمواد نظام الشركات ولائحة الاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية





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أعلن البنك الأهلي التجاري اليوم عبر موقع "تداول" توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا .



وقال البنك: اتفق البنكان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.



وكانت قد أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) صباح الأحد تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب المجموعة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة .



وقالت "تداول" إن ذلك يأتي تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الاثنين .



وجاء الإعلان بعد قليل من إعلان مماثل يخص سهم البنك الأهلي التجاري حيث أعلنت (تداول) اليوم تعليق تداول السهم لجلسة تداول واحدة أيضًا بناءً على طلب البنك وتمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الاثنين .