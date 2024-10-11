النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البنك الأهلي" و"سامبا" يوقعان اتفاقية ملزمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما

وفقًا لمواد نظام الشركات ولائحة الاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية

أعلن البنك الأهلي التجاري اليوم عبر موقع "تداول" توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا .

وقال البنك: اتفق البنكان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وكانت قد أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) صباح الأحد تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب المجموعة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة .

وقالت "تداول" إن ذلك يأتي تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الاثنين .

وجاء الإعلان بعد قليل من إعلان مماثل يخص سهم البنك الأهلي التجاري حيث أعلنت (تداول) اليوم تعليق تداول السهم لجلسة تداول واحدة أيضًا بناءً على طلب البنك وتمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الاثنين .

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"البنك الأهلي" و"سامبا" يوقعان اتفاقية ملزمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما
سبق

أعلن البنك الأهلي التجاري اليوم عبر موقع "تداول" توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا .

وقال البنك: اتفق البنكان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وكانت قد أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) صباح الأحد تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب المجموعة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة .

وقالت "تداول" إن ذلك يأتي تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الاثنين .

وجاء الإعلان بعد قليل من إعلان مماثل يخص سهم البنك الأهلي التجاري حيث أعلنت (تداول) اليوم تعليق تداول السهم لجلسة تداول واحدة أيضًا بناءً على طلب البنك وتمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الاثنين .

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
03:42 PM

"البنك الأهلي" و"سامبا" يوقعان اتفاقية ملزمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما

وفقًا لمواد نظام الشركات ولائحة الاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
5,639

أعلن البنك الأهلي التجاري اليوم عبر موقع "تداول" توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا .

وقال البنك: اتفق البنكان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وكانت قد أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) صباح الأحد تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب المجموعة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة .

وقالت "تداول" إن ذلك يأتي تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الاثنين .

وجاء الإعلان بعد قليل من إعلان مماثل يخص سهم البنك الأهلي التجاري حيث أعلنت (تداول) اليوم تعليق تداول السهم لجلسة تداول واحدة أيضًا بناءً على طلب البنك وتمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الاثنين .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,817
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,723
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,289

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة