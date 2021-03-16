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مطالبات بإيقاف نظام البصمة في عدد من مستشفيات الطائف

أسوة بغيرهم في القطاعات الحكومية الأخرى

جدد الكثير من موظفي الصحة بمحافظة الطائف، من ممارسين صحيين وإداريين عاملين بالمستشفيات، مطالبهم بإيقاف نظام البصمة كإجراء احترازي صحي لسلامة العاملين بالمستشفيات أسوة بعدة جهات حكومية أخرى.

وتلقت "سبق" شكاوى عدد من العاملين بالمستشفيات بمحافظة الطائف يبدون تخوفهم وانزعاجهم من عدم إيقاف نظام البصمة والعمل بها على الرغم من مبادرة عدة جهات أخرى بتعليق العمل بها احترازياً للتصدي لفيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.


وطالب عدد من العاملين بالمستشفيات بوقف نظام البصمة في جميع المستشفيات احترازيًا؛ لما قد يتسبب به من نقل العدوى بين العاملين وتهديدهم وإثارة مخاوف مشروعة لديهم.

الطائف نظام البصمة المستشفيات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مطالبات بإيقاف نظام البصمة في عدد من مستشفيات الطائف
سبق

جدد الكثير من موظفي الصحة بمحافظة الطائف، من ممارسين صحيين وإداريين عاملين بالمستشفيات، مطالبهم بإيقاف نظام البصمة كإجراء احترازي صحي لسلامة العاملين بالمستشفيات أسوة بعدة جهات حكومية أخرى.

وتلقت "سبق" شكاوى عدد من العاملين بالمستشفيات بمحافظة الطائف يبدون تخوفهم وانزعاجهم من عدم إيقاف نظام البصمة والعمل بها على الرغم من مبادرة عدة جهات أخرى بتعليق العمل بها احترازياً للتصدي لفيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.


وطالب عدد من العاملين بالمستشفيات بوقف نظام البصمة في جميع المستشفيات احترازيًا؛ لما قد يتسبب به من نقل العدوى بين العاملين وتهديدهم وإثارة مخاوف مشروعة لديهم.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:16 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:29 AM

مطالبات بإيقاف نظام البصمة في عدد من مستشفيات الطائف

أسوة بغيرهم في القطاعات الحكومية الأخرى

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
6
1,985

جدد الكثير من موظفي الصحة بمحافظة الطائف، من ممارسين صحيين وإداريين عاملين بالمستشفيات، مطالبهم بإيقاف نظام البصمة كإجراء احترازي صحي لسلامة العاملين بالمستشفيات أسوة بعدة جهات حكومية أخرى.

وتلقت "سبق" شكاوى عدد من العاملين بالمستشفيات بمحافظة الطائف يبدون تخوفهم وانزعاجهم من عدم إيقاف نظام البصمة والعمل بها على الرغم من مبادرة عدة جهات أخرى بتعليق العمل بها احترازياً للتصدي لفيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.


وطالب عدد من العاملين بالمستشفيات بوقف نظام البصمة في جميع المستشفيات احترازيًا؛ لما قد يتسبب به من نقل العدوى بين العاملين وتهديدهم وإثارة مخاوف مشروعة لديهم.

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