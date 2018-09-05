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جائزة الملك عبد العزيز للجودة تنتهي من استلام تقارير المنشآت

لكافة الفئات التي تشملها هذه الدورة وفق الخطة الزمنية المعتمدة

أعلنت جائزة الملك عبد العزيز للجودة، انتهاء مرحلة استلام تقارير المشاركة للمنشآت المتنافسة على دورتها الرابعة لكافة الفئات التي تشملها هذه الدورة، وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وأنهت "الجائزة" تدريب واختيار المقيمين المشاركين في تقييم المنشآت المتنافسة وفق متطلبات نموذج التميز المؤسسي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة تمهيداً لبدء عمليات التقييم المكتبي والميداني في 16 سبتمبر 2018.

ونظمت الجائزة أربع ورش عمل لتدريب واختيار المقيمين وفق أسس وإجراءات صارمة لضمان تحقيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في التقييم واختيار المنشآت الفائزة.

وتعتمد جائزة الملك عبد العزيز للجودة أفضل الممارسات العالمية في مجال التقييم لتحقيق أهداف جميع الأطراف المشاركة.

وتمر عملية التقييم بثلاث مراحل هي "التقييم الفردي المكتبي، ثم مرحلة التقييم الجماعي المكتبي، ثم المرحلة الأخيرة وهي الزيارة الميدانية للمنشآت".

وقد وضعت إدارة الجائزة مرحلة فاصلة بعد التقييم وهي مرحلة التحكيم حيث تتضمن التأكد من أن كل منشأة قد حصلت على فرصة لطرح ممارساتها وأنظمتها للتقييم، مع ضمان أن عملية التقييم قد أنجزت بصورة شاملة وفاعلية، وأن فريق الجائزة قد أدى عمله بأعلى مستويات الجودة والشفافية والعدالة.

وكانت الدورة الرابعة من الجائزة قد بدأت في 25 فبراير 2018، حيث خضعت طلبات التقديم لعملية فرز محكمة للتأكد من استيفاء المنشآت المتقدمة لشروط ومتطلبات المنافسة.

واستقبلت الجائزة أكثر من 300 طلب ضمن 15 فئة متنوعة في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ثم في 18 مارس 2018 تم إبلاغ المنشآت بنتائج الفرز والمضي قدماً في تنفيذ مراحل الدورة المختلفة.

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جائزة الملك عبد العزيز للجودة تنتهي من استلام تقارير المنشآت
سبق

أعلنت جائزة الملك عبد العزيز للجودة، انتهاء مرحلة استلام تقارير المشاركة للمنشآت المتنافسة على دورتها الرابعة لكافة الفئات التي تشملها هذه الدورة، وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وأنهت "الجائزة" تدريب واختيار المقيمين المشاركين في تقييم المنشآت المتنافسة وفق متطلبات نموذج التميز المؤسسي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة تمهيداً لبدء عمليات التقييم المكتبي والميداني في 16 سبتمبر 2018.

ونظمت الجائزة أربع ورش عمل لتدريب واختيار المقيمين وفق أسس وإجراءات صارمة لضمان تحقيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في التقييم واختيار المنشآت الفائزة.

وتعتمد جائزة الملك عبد العزيز للجودة أفضل الممارسات العالمية في مجال التقييم لتحقيق أهداف جميع الأطراف المشاركة.

وتمر عملية التقييم بثلاث مراحل هي "التقييم الفردي المكتبي، ثم مرحلة التقييم الجماعي المكتبي، ثم المرحلة الأخيرة وهي الزيارة الميدانية للمنشآت".

وقد وضعت إدارة الجائزة مرحلة فاصلة بعد التقييم وهي مرحلة التحكيم حيث تتضمن التأكد من أن كل منشأة قد حصلت على فرصة لطرح ممارساتها وأنظمتها للتقييم، مع ضمان أن عملية التقييم قد أنجزت بصورة شاملة وفاعلية، وأن فريق الجائزة قد أدى عمله بأعلى مستويات الجودة والشفافية والعدالة.

وكانت الدورة الرابعة من الجائزة قد بدأت في 25 فبراير 2018، حيث خضعت طلبات التقديم لعملية فرز محكمة للتأكد من استيفاء المنشآت المتقدمة لشروط ومتطلبات المنافسة.

واستقبلت الجائزة أكثر من 300 طلب ضمن 15 فئة متنوعة في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ثم في 18 مارس 2018 تم إبلاغ المنشآت بنتائج الفرز والمضي قدماً في تنفيذ مراحل الدورة المختلفة.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:22 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
01:02 AM

جائزة الملك عبد العزيز للجودة تنتهي من استلام تقارير المنشآت

لكافة الفئات التي تشملها هذه الدورة وفق الخطة الزمنية المعتمدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت جائزة الملك عبد العزيز للجودة، انتهاء مرحلة استلام تقارير المشاركة للمنشآت المتنافسة على دورتها الرابعة لكافة الفئات التي تشملها هذه الدورة، وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وأنهت "الجائزة" تدريب واختيار المقيمين المشاركين في تقييم المنشآت المتنافسة وفق متطلبات نموذج التميز المؤسسي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة تمهيداً لبدء عمليات التقييم المكتبي والميداني في 16 سبتمبر 2018.

ونظمت الجائزة أربع ورش عمل لتدريب واختيار المقيمين وفق أسس وإجراءات صارمة لضمان تحقيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في التقييم واختيار المنشآت الفائزة.

وتعتمد جائزة الملك عبد العزيز للجودة أفضل الممارسات العالمية في مجال التقييم لتحقيق أهداف جميع الأطراف المشاركة.

وتمر عملية التقييم بثلاث مراحل هي "التقييم الفردي المكتبي، ثم مرحلة التقييم الجماعي المكتبي، ثم المرحلة الأخيرة وهي الزيارة الميدانية للمنشآت".

وقد وضعت إدارة الجائزة مرحلة فاصلة بعد التقييم وهي مرحلة التحكيم حيث تتضمن التأكد من أن كل منشأة قد حصلت على فرصة لطرح ممارساتها وأنظمتها للتقييم، مع ضمان أن عملية التقييم قد أنجزت بصورة شاملة وفاعلية، وأن فريق الجائزة قد أدى عمله بأعلى مستويات الجودة والشفافية والعدالة.

وكانت الدورة الرابعة من الجائزة قد بدأت في 25 فبراير 2018، حيث خضعت طلبات التقديم لعملية فرز محكمة للتأكد من استيفاء المنشآت المتقدمة لشروط ومتطلبات المنافسة.

واستقبلت الجائزة أكثر من 300 طلب ضمن 15 فئة متنوعة في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ثم في 18 مارس 2018 تم إبلاغ المنشآت بنتائج الفرز والمضي قدماً في تنفيذ مراحل الدورة المختلفة.

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