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حالات هلع وخوف بسبب "تماس" بمجمع مدارس.. وعلاج 6 طالبات

5 فرق إسعافية باشرت الحادث.. والهلال الأحمر يكشف التفاصيل

كشف الهلال الأحمر السعودي عن تفاصيل حادثة الهلع والخوف التي حدثت من جراء تماس كهربائي بمكيف فصل دراسي بمجمع طالبات بأبي عريش.

وقال الهلال الأحمر إن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الثلاثاء بلاغًا عن وجود حالات إغماء نتيجة خوف وهلع الطالبات في مجمع مدارس البنات بمحافظة أبو عريش نتيجة تماس كهربائي في مكيف أحد الفصول.

أضاف: وعلى الفور تم توجيه فرقتين من مركز المحافظة لقربه من موقع الحدث، ثم تم دعمهما بثلاث فرق إسعافية من المراكز الإسعافية القريبة، بمتابعة وإشراف القائد الميداني موسى أبو حذاف.

وتابع: وقد تعاملت الفرق مع ست حالات بين متوسطة وبسيطة، وتم نقلها إلى مستشفى أبو عريش العام بعد تقديم الخدمة الإسعافية لهن؛ إذ تحتم نقلهن لمتابعة الفحوصات الطبية، والتأكد من سلامتهن.

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حالات هلع وخوف بسبب "تماس" بمجمع مدارس.. وعلاج 6 طالبات
سبق

كشف الهلال الأحمر السعودي عن تفاصيل حادثة الهلع والخوف التي حدثت من جراء تماس كهربائي بمكيف فصل دراسي بمجمع طالبات بأبي عريش.

وقال الهلال الأحمر إن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الثلاثاء بلاغًا عن وجود حالات إغماء نتيجة خوف وهلع الطالبات في مجمع مدارس البنات بمحافظة أبو عريش نتيجة تماس كهربائي في مكيف أحد الفصول.

أضاف: وعلى الفور تم توجيه فرقتين من مركز المحافظة لقربه من موقع الحدث، ثم تم دعمهما بثلاث فرق إسعافية من المراكز الإسعافية القريبة، بمتابعة وإشراف القائد الميداني موسى أبو حذاف.

وتابع: وقد تعاملت الفرق مع ست حالات بين متوسطة وبسيطة، وتم نقلها إلى مستشفى أبو عريش العام بعد تقديم الخدمة الإسعافية لهن؛ إذ تحتم نقلهن لمتابعة الفحوصات الطبية، والتأكد من سلامتهن.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
11:53 PM

حالات هلع وخوف بسبب "تماس" بمجمع مدارس.. وعلاج 6 طالبات

5 فرق إسعافية باشرت الحادث.. والهلال الأحمر يكشف التفاصيل

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فهد كاملي - جازان
4
3,660

كشف الهلال الأحمر السعودي عن تفاصيل حادثة الهلع والخوف التي حدثت من جراء تماس كهربائي بمكيف فصل دراسي بمجمع طالبات بأبي عريش.

وقال الهلال الأحمر إن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الثلاثاء بلاغًا عن وجود حالات إغماء نتيجة خوف وهلع الطالبات في مجمع مدارس البنات بمحافظة أبو عريش نتيجة تماس كهربائي في مكيف أحد الفصول.

أضاف: وعلى الفور تم توجيه فرقتين من مركز المحافظة لقربه من موقع الحدث، ثم تم دعمهما بثلاث فرق إسعافية من المراكز الإسعافية القريبة، بمتابعة وإشراف القائد الميداني موسى أبو حذاف.

وتابع: وقد تعاملت الفرق مع ست حالات بين متوسطة وبسيطة، وتم نقلها إلى مستشفى أبو عريش العام بعد تقديم الخدمة الإسعافية لهن؛ إذ تحتم نقلهن لمتابعة الفحوصات الطبية، والتأكد من سلامتهن.

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