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"الإخوان .. إرهاب وتضليل" .. محاضرة ينظّمها "صحافيون" غداً بالرياض

تناقش مخططات دعمتها الجماعة لإشاعة الفوضى بالوطن العربي وموّلتها قطر

ينظم ملتقى "صحافيون"، مساء غد الثلاثاء، بمدينة الرياض في الساعة الثامنة، محاضرة بعنوان "تنظيم الإخوان .. إرهاب وتضليل"، بمشاركة عدد من المختصين في شؤون الجماعات الإسلامية.

ويتحدث في الملتقى الخبير السياسي الدكتور مشعل العلي؛ عضو مجلس الشورى السابق، والدكتور فهد الشميلي؛ رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية بالكويت، والمحلل السياسي حمود الزيادي؛ الباحث في الجماعات المتطرفة، ويحاورهم علي الهمامي؛ في قاعة فندق أوليان بمدينة الرياض.

ستناقش الندوة الجناح العسكري الجهادي لتنظيم الإخوان، وأبرز الحركات الإرهابية التي انبثقت من رحم الجماعة، والعلاقة بين التنظيمات الإرهابية والجناح السياسي للجماعة، والمخططات التي دعمتها الجماعة لإشاعة الفوضى في الوطن العربي التي مولت من قطر، وعلاقة الأخيرة بمشاريع الربيع العربي.

يأتي ذلك ضمن مشاريع الملتقى التي تعزز مبادئ التوعية في المجتمع لمنع أي أفكار متطرفة تسهم في انتشار الأفكار المغلوطة التي تؤثر في اللحمة الوطنية.

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"الإخوان .. إرهاب وتضليل" .. محاضرة ينظّمها "صحافيون" غداً بالرياض
سبق

ينظم ملتقى "صحافيون"، مساء غد الثلاثاء، بمدينة الرياض في الساعة الثامنة، محاضرة بعنوان "تنظيم الإخوان .. إرهاب وتضليل"، بمشاركة عدد من المختصين في شؤون الجماعات الإسلامية.

ويتحدث في الملتقى الخبير السياسي الدكتور مشعل العلي؛ عضو مجلس الشورى السابق، والدكتور فهد الشميلي؛ رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية بالكويت، والمحلل السياسي حمود الزيادي؛ الباحث في الجماعات المتطرفة، ويحاورهم علي الهمامي؛ في قاعة فندق أوليان بمدينة الرياض.

ستناقش الندوة الجناح العسكري الجهادي لتنظيم الإخوان، وأبرز الحركات الإرهابية التي انبثقت من رحم الجماعة، والعلاقة بين التنظيمات الإرهابية والجناح السياسي للجماعة، والمخططات التي دعمتها الجماعة لإشاعة الفوضى في الوطن العربي التي مولت من قطر، وعلاقة الأخيرة بمشاريع الربيع العربي.

يأتي ذلك ضمن مشاريع الملتقى التي تعزز مبادئ التوعية في المجتمع لمنع أي أفكار متطرفة تسهم في انتشار الأفكار المغلوطة التي تؤثر في اللحمة الوطنية.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
10:59 AM

"الإخوان .. إرهاب وتضليل" .. محاضرة ينظّمها "صحافيون" غداً بالرياض

تناقش مخططات دعمتها الجماعة لإشاعة الفوضى بالوطن العربي وموّلتها قطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم ملتقى "صحافيون"، مساء غد الثلاثاء، بمدينة الرياض في الساعة الثامنة، محاضرة بعنوان "تنظيم الإخوان .. إرهاب وتضليل"، بمشاركة عدد من المختصين في شؤون الجماعات الإسلامية.

ويتحدث في الملتقى الخبير السياسي الدكتور مشعل العلي؛ عضو مجلس الشورى السابق، والدكتور فهد الشميلي؛ رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية بالكويت، والمحلل السياسي حمود الزيادي؛ الباحث في الجماعات المتطرفة، ويحاورهم علي الهمامي؛ في قاعة فندق أوليان بمدينة الرياض.

ستناقش الندوة الجناح العسكري الجهادي لتنظيم الإخوان، وأبرز الحركات الإرهابية التي انبثقت من رحم الجماعة، والعلاقة بين التنظيمات الإرهابية والجناح السياسي للجماعة، والمخططات التي دعمتها الجماعة لإشاعة الفوضى في الوطن العربي التي مولت من قطر، وعلاقة الأخيرة بمشاريع الربيع العربي.

يأتي ذلك ضمن مشاريع الملتقى التي تعزز مبادئ التوعية في المجتمع لمنع أي أفكار متطرفة تسهم في انتشار الأفكار المغلوطة التي تؤثر في اللحمة الوطنية.

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